郭俊德換軍種心向陸軍官校 近年特戰最快晉升中將是他

國防部說，陸軍澎湖防衛指揮部劉協慶中將接任後備指揮部指揮官，遺缺由國防部人事次長室處長郭俊德少將接任，晉任中將，新職9月1日布達。劉協慶與國安局駐美張宗才等特戰將領，都是交卸特戰指揮官三年後，獲得晉升中將，郭俊德交卸同一職務後，兩年晉升中將，堪稱快速崛起。

劉協慶曾任特戰指揮部指揮官，2015年蘇迪勒颱風侵台造成烏來路斷時，率特戰官兵行軍進入災區救災，帶領災民走出烏來，受到好評，也有與美軍特戰部隊交流經驗。擔任澎防部指揮官期間，遭遇共軍軍演，劉協慶坐鎮作戰區指揮三軍，數度實施鎮疆操演，受到外媒關注報導。

強化後備戰力與建軍，是國軍重中之重，後備指揮官由特戰將領出任，尤有借重其建軍備戰經驗，以提升戰力的意義。

郭俊德與劉協慶背景相同，長期在特戰部隊服役，擔任特戰指揮部指揮官期間，率官兵在漢光演習實兵操演期間，擔任攻擊軍在新竹空降，廣受官兵認同與愛戴。陸官60期80年班的郭俊德，與8月1日接任六軍團副指揮官的劉暐欣，是中正預校同連同學，兩人前後差一個月晉升中將，晉升之路堪稱平穩快速。

郭俊德個性木訥，處事穩重，任事積極上進，性格與從軍態度，受到高層共同信賴與好評。曾任澎防部參謀長，歷任陸軍航特部特戰指揮部指揮官、陸軍官校學指部指揮官與國防部人事次長室處長，能進入國防部人事次長室多為中將候選，當時就被看好。

郭俊德是中正預校中九期，他考進預校時，原本分配政戰科，畢業後應就讀政戰學校，但中正預校預校鄰近陸軍官校，就學期間，他參加埔光校慶等慶典，受到軍事教育潛移默化，心向陸軍，因此預校三年級與同班同學協商互換兵種，志願轉讀陸軍官校。