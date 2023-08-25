軍友社赴國軍示範公墓勞軍 李棟樑第29次上五指山

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天率領敬軍團，前往台北市新北市交界的五指山，慰勞國軍示範公墓管理組與通訊站台官兵，感謝他們平日服務先烈英靈及遺族的付出，以及戮力戰訓的辛勞。

為了慶祝九三軍人節，軍友社將於8月30日中午，於台北國軍英雄館舉辦「向國軍致敬」餐會，由現任理事長黃呈琮主持，邀請服務於偏遠單位或有特殊優秀事蹟表現的官兵，向他們表達來自社會各界的敬意。

李棟樑上午由國防部副部長徐衍璞上將、陸軍司令鍾樹明上將、政戰局局長楊安中將、資通電軍指揮部指揮官簡華慶中將等軍方幹部陪同，先到五指山站台，頒贈慰問金及慰問品，隨後轉往示範公墓忠靈殿，向國軍忠烈將士之靈位獻花、鞠躬。隨即李棟樑到故參謀總長沈一鳴上將靈前獻花行禮致敬，感念這位老友其畢生為國奉獻，也希望沈一鳴在天之靈，庇佑全體國軍官兵。