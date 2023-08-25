美否認曾考慮取消售台F-16V戰機訂單

一名國務院發言人24日對本報表示，美國政府從未考慮取消售台F-16V（BLK70）型戰機，所謂拜登政府去年考慮取消訂單的說法是不正確的。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）23日透露，美方堅持台灣的防衛力量要以「不對稱戰力」為主，為此取消若干對台軍售計畫；拜登政府去年還認真考慮要取消出售F-16V戰機，最終因法律困難度過高而作罷，才讓這項軍售案留了下來。

經本報詢問，國務院否認這項說法，並表示，美國強烈支持台灣爭取翻新舊款F-16機隊以及取得新飛機，這符合美國協助台灣維持足夠自我防衛力量的長期政策。

國務院發言人表示，歷經8個不同的美國政府均持續執行這項政策，這也有助於維持台海的和平與穩定。

美台政府都證實F-16V戰機的交付面臨延宕，不過，這是首次傳出拜登政府考慮取消出售計畫。

美國2019年宣布批准出售台灣66架F-16V戰機，國防部編列新台幣2472億元支應，原定今年要開始交貨，美方稱遇複雜開發挑戰將延後交機，台灣國防部說明是軟體研發進度落後，交機要延到明年中以後，目前仍以2026年全數交機為目標。

此外，華盛頓郵報3月報導，即便F-16V如期交機，台灣還要面臨飛行員人數不足問題，以目前進度來看，台灣還要補充100名飛行員，且一個成熟的F-16戰機飛行員養成需要5年。