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軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勞嵩山雷達站官兵

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞嵩山雷達站，贈送小禮物給門口衛兵。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞嵩山雷達站，贈送小禮物給門口衛兵。記者程嘉文／攝影

九三軍人節將屆，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往海拔高度超過1000公尺的嵩山雷達站，慰勞當地的官兵，感謝他們長期在工作崗位上克盡職責，時刻守護國家安全的辛勞。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，由空軍副司令劉峯瑜中將、國防部政戰局長楊安中將等人陪同，前往位於大屯火山群最北端的嵩山。李棟樑頒發慰問金及禮品給山上各單位官兵，並且邀請外燴業者上山，與官兵們共進午餐。李棟樑一一向官兵握手致意，並祝大家軍人節快樂。他也重申，國軍一直在默默付出，是國家安全、社會安定的堅實後盾，他也會與大家站在一起，為官兵加油打氣，當國軍最有力的靠山，也讓官兵感受到來自軍友社及社會各界的關懷與溫暖。

軍友社榮譽理事長李棟樑邀請外燴廚師，到嵩山雷達站與官兵會餐，右起為政戰局長楊安、空軍副司令劉峯瑜。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑邀請外燴廚師，到嵩山雷達站與官兵會餐，右起為政戰局長楊安、空軍副司令劉峯瑜。記者程嘉文／攝影

軍人節 國軍 國防部

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