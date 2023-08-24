軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勞嵩山雷達站官兵
九三軍人節將屆，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往海拔高度超過1000公尺的嵩山雷達站，慰勞當地的官兵，感謝他們長期在工作崗位上克盡職責，時刻守護國家安全的辛勞。
李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，由空軍副司令劉峯瑜中將、國防部政戰局長楊安中將等人陪同，前往位於大屯火山群最北端的嵩山。李棟樑頒發慰問金及禮品給山上各單位官兵，並且邀請外燴業者上山，與官兵們共進午餐。李棟樑一一向官兵握手致意，並祝大家軍人節快樂。他也重申，國軍一直在默默付出，是國家安全、社會安定的堅實後盾，他也會與大家站在一起，為官兵加油打氣，當國軍最有力的靠山，也讓官兵感受到來自軍友社及社會各界的關懷與溫暖。
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