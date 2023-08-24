國防預算新高 江啟臣：合理的會支持 但重要問題仍未解

我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元。國民黨立委江啟臣表示，目前兩岸兵凶戰危，國際多看待台海呈緊張「國防預算有可能不增加嗎？」合理對防衛有利的必要武器會支持，但提升國防不是只靠花錢就能解決，包括軍紀維護、部隊管理、訓練強化和兵役制度改革等重要問題，三軍統帥及國防部仍都沒確實回答。

國民黨立委王鴻薇表示，國防安全不是軍備競賽，她認為要降低兩岸敵意、避免擦槍走火才是正辦，對岸國防預算支出6.8兆元，台灣連零頭都不到，因此不是要比擴充軍備，也擔心擴充國防支出會排擠到其他項目預算。

江啟臣指出，如果說是必要武器等，國人會支持，在野黨在國防預算編列持監督角度下，該支持會支持，但人民質疑的是說，整體國防強化只能靠預算增加嗎？國防問題僅靠大撒幣就能解決？

江啟臣表示，整體國防要提升，不是只有預算增加，過去除採購武器採購延宕等項目，現在軍紀維護、部隊管理、訓練強化的內容及兵役制度改革，都不是僅靠花錢 就能解決。

但三軍統帥和國防部都沒確實回答這些重要問題，也沒看到改善進度的方案，就只看到國防預算增加，且現階段編列的還不包括特別預算，之後會不會再提出國防相關的特別預算，還不一定