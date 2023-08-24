國防預算新高 江啟臣：合理的會支持 但重要問題仍未解
我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元。國民黨立委江啟臣表示，目前兩岸兵凶戰危，國際多看待台海呈緊張「國防預算有可能不增加嗎？」合理對防衛有利的必要武器會支持，但提升國防不是只靠花錢就能解決，包括軍紀維護、部隊管理、訓練強化和兵役制度改革等重要問題，三軍統帥及國防部仍都沒確實回答。
國民黨立委王鴻薇表示，國防安全不是軍備競賽，她認為要降低兩岸敵意、避免擦槍走火才是正辦，對岸國防預算支出6.8兆元，台灣連零頭都不到，因此不是要比擴充軍備，也擔心擴充國防支出會排擠到其他項目預算。
江啟臣指出，如果說是必要武器等，國人會支持，在野黨在國防預算編列持監督角度下，該支持會支持，但人民質疑的是說，整體國防強化只能靠預算增加嗎？國防問題僅靠大撒幣就能解決？
江啟臣表示，整體國防要提升，不是只有預算增加，過去除採購武器採購延宕等項目，現在軍紀維護、部隊管理、訓練強化的內容及兵役制度改革，都不是僅靠花錢 就能解決。
但三軍統帥和國防部都沒確實回答這些重要問題，也沒看到改善進度的方案，就只看到國防預算增加，且現階段編列的還不包括特別預算，之後會不會再提出國防相關的特別預算，還不一定
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言