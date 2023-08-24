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國防預算創新高！國防部：明年進入軍售款付款高峰期
我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元，國防部副部長柏鴻輝表示，明年將進入軍售款的高峰期。
行政院今舉行113年度113年度中央政府總預算案記者會，並公布明年度國防經費，預算整體規模達6068億元，其中總預算編列4406億元，分別有1306億元用於軍事投資、1310億元用於作業維持，和1790億元用於人員維持；在特別預算部分，新式戰機採購編列453億元，海空戰力提升採購則編列490億元。
儘管在國防特別預算的部分，明年度編列款項較今年度減少142億元，但柏鴻輝說，明年度所編列的軍售款，是進入軍售款付款的高峰期，並指出，明年度的軍售款主要用於高教機的籌獲。
至於美國政府已正式通知，將對台灣出售總價值約5億美元的「紅外線追蹤偵搜系統」（Infrared Search and Track System, IRST），柏鴻輝表示，很高興看到美國已知會國會，預定在一個月以後生效。
他指出，我國未來F16的施行彈藥，美國都已經同意出售，而這個最先進的紅外線外掛系統，是全世界包括F35、F22，及F18都在使用的先進導引系統。
他表示，只要外掛這樣的設備，有助我軍未來在台海上空，針對隱形戰機、殲20等戰機，在初期作戰便能收集資料傳送給相關單位，協助台澎防衛作戰，來有效嚇阻包括無人機等共機的進犯。
柏鴻輝表示，類似設備都在國防部未來的軍事投資規劃當中，並在不用到特別預算，逐年編列預算的情況下來籌獲。
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