快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防預算創新高！國防部：明年進入軍售款付款高峰期

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／台北即時報導
我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元，國防部副部長柏鴻輝表示，明年將進入軍售款的高峰期。圖為F16戰機在中山高速公路戰備道進行降落操演。圖／本報資料照片
我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元，國防部副部長柏鴻輝表示，明年將進入軍售款的高峰期。圖為F16戰機在中山高速公路戰備道進行降落操演。圖／本報資料照片

我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元，國防部副部長柏鴻輝表示，明年將進入軍售款的高峰期。

行政院今舉行113年度113年度中央政府總預算案記者會，並公布明年度國防經費，預算整體規模達6068億元，其中總預算編列4406億元，分別有1306億元用於軍事投資、1310億元用於作業維持，和1790億元用於人員維持；在特別預算部分，新式戰機採購編列453億元，海空戰力提升採購則編列490億元。

儘管在國防特別預算的部分，明年度編列款項較今年度減少142億元，但柏鴻輝說，明年度所編列的軍售款，是進入軍售款付款的高峰期，並指出，明年度的軍售款主要用於高教機的籌獲。

至於美國政府已正式通知，將對台灣出售總價值約5億美元的「紅外線追蹤偵搜系統」（Infrared Search and Track System, IRST），柏鴻輝表示，很高興看到美國已知會國會，預定在一個月以後生效。

他指出，我國未來F16的施行彈藥，美國都已經同意出售，而這個最先進的紅外線外掛系統，是全世界包括F35、F22，及F18都在使用的先進導引系統。

他表示，只要外掛這樣的設備，有助我軍未來在台海上空，針對隱形戰機、殲20等戰機，在初期作戰便能收集資料傳送給相關單位，協助台澎防衛作戰，來有效嚇阻包括無人機等共機的進犯。

柏鴻輝表示，類似設備都在國防部未來的軍事投資規劃當中，並在不用到特別預算，逐年編列預算的情況下來籌獲。

軍售 國防部 國防預算

延伸閱讀

國防部：共軍影響台灣空域行動自由 對我形成嚴峻威脅

美售台F-16戰機追蹤系統 國防部：大幅提升空戰效能

美台商會：拜登政府去年曾認真考慮取消售台F-16V戰機

拜登政府第11度對我軍售 總統府感謝：落實對台灣的安全承諾

相關新聞

國防預算新高 江啟臣：合理的會支持 但重要問題仍未解

我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元。國民黨立委江啟臣表示，目前兩岸兵凶戰危，國際多看待台海呈緊張「國防預...

國防預算6068億創新高 綠：展現自我防衛決心

明年度中央政府總預算中，國防總體預算達到新台幣6068億元，占GDP（國內生產毛額）2.5%。民進黨立法院黨團今天表示，...

國防預算創新高！國防部：明年進入軍售款付款高峰期

我國明年度國防預算創新高，整體規模高達6068億元，國防部副部長柏鴻輝表示，明年將進入軍售款的高峰期。

國防部：共軍影響台灣空域行動自由 對我形成嚴峻威脅

美宣布售我F-16戰機掛載的「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST)」，國防部今（24）日表示，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲...

美對台軍售紅外線追蹤系統 外交部：高度歡迎

外交部今表示，已收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約5億美元的「紅外線追蹤偵搜系統」（I...

專家：美售台F-16搜索追蹤系統 有效反制匿蹤共機

美對台軍售「紅外線搜索追蹤系統」（IRST），專家指出，此為美軍現役裝備，除代表台美互信，由於IRST能輔助雷達偵獲匿蹤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦