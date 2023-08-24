國防部：共軍影響台灣空域行動自由 對我形成嚴峻威脅

美宣布售我F-16戰機掛載的「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST)」，國防部今（24）日表示，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。

國防部今天同時發布中共解放軍台灣周邊海、空域動態，表示8月23日（星期三）6時至8月24日（星期四）6時止，國軍偵獲共機7架次共艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中1架次直九反潛機進入東南部空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，美國政府於美東時間8月23日就「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST）」，金額5億美元對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，此次美方同意供售的紅外線搜索追蹤莢艙，是配合F-16V BLK70戰機研發的最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。

國防部表示，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。