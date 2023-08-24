美台商會：拜登政府去年曾認真考慮取消售台F-16V戰機

國務院批准售台價值5億美元的F-16的紅外線偵蒐追蹤系統（IRST），美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）23日透露，拜登政府去年一度考慮直接取消出售給台灣F-16V戰機的計畫，最後是因為法律困難度過高只好作罷。

美台政府都證實F-16V戰機的交付面臨延宕，不過，這是首次傳出拜登政府考慮取消出售計畫。

記者詢問國務院，截至發稿並未取得回應。

韓儒伯表示，美方堅持台灣的防衛力量要以「不對稱戰力」為主，為此取消若干對台軍售計畫；拜登政府去年還認真考慮要取消出售F-16V戰機，最終因法律困難度過高而作罷，才讓這項軍售案留了下來。

韓儒伯表示，與此同時，美國政府對台安全援助仍持續只聚焦彈藥和系統維護。

韓儒伯表示，拜登政府如今宣布出售IRST給台灣，這是為F-16V戰機補充的新能力。

軍事專家梅復興在臉書分析，IRST可以大幅提升空軍戰機在不發射雷達訊號狀況下的偵蒐與目標獲得的能力，對匿蹤戰機的偵測多提供一項手段，是極具價值的新能力。

韓儒伯表示，美國對台灣的軍售計畫不應囿於「不對稱戰力」定義，而是更廣泛的考量台灣面臨中國大陸灰色地帶行動和封鎖情境，必須提供台灣所需的系統和彈藥。

韓儒伯表示，美國決定出售IRST，代表著提供台灣在應對解放軍威脅時，超越「不對稱」觀點的新能力，也可能意味著拜登政府正在調整和擴大對台灣安全支持的範疇。

梅復興表示，對台灣來說，也許可以視為正面訊息。

美國2019年宣布批准出售台灣66架F-16V戰機，國防部編列新台幣2472億元支應，原定今年要開始交貨，美方稱遇複雜開發挑戰將延後交機，台灣國防部說明是軟體研發進度落後，交機要延到明年中以後，目前仍以2026年全數交機為目標。

此外，華盛頓郵報3月報導，即便F-16V如期交機，台灣還要面臨飛行員人數不足問題，以目前進度來看，台灣還要補充100名飛行員，且一個成熟的F-16戰機飛行員養成需要5年。