【重磅快評】軍方自殘自辱 官兵向心與社會認同難期

「新人怎可站在飛機上拍婚紗」話題，在提出質疑的民眾黨基隆市黨部主委林毓峯刪除臉書貼文後，似乎總算落幕。一場折騰下來，除了顯示當今台灣社會充斥不求甚解、民粹掛帥的一窩蜂，也再度證明近年軍方一旦遭遇新聞事件，往往對外鄉愿低頭、對內慣於切割。上述兩種現象，對於凝聚民眾對國防的信心，乃至培養官兵對軍旅工作的自信自愛，無疑都是負面影響，其中後者的傷害性，甚至比前者更嚴重。

回顧事件之始，有媒體引述空軍政戰中校退伍的林毓峯看法，批評空軍允許飛官站在F-16戰鬥機翼上拍攝婚紗照。對此空軍第一時間回應，「考量外界指教，未來將不允許站在機翼上拍攝婚紗照」，隨後補充，本次攝影係經當事人申請，現場有人員在旁防護，事後檢查飛機一切正常，但「考量該行為可能發生人員摔落潛在風險，已要求各單位非執行修護任務時，嚴禁站在機翼上，以確保重要武器裝備妥善及人員安全」。

空軍這種回答隨即引起更多爭議，媒體訪問軍事專家與退休飛行員，都表示執行維修或清潔時，人就得站在機身或機翼上，至於不能踩的脆弱部位，必漆有警告標線與文字；何況每架飛機都有專屬機工長照顧，若有人要爬上飛機，機工長必會在現場照看，提醒注意自身與飛機的安全，所謂「可能發生人員摔落潛在風險」作為禁止理由，未免杞人憂天。網友也找出大批照片，證實不僅歐美，即使國軍也不乏在隊慶或其他場合，官兵們站在機身上合影的紀錄。退輔會主委馮世寬甚至公布自己30年前，與女兒在F-5戰機座艙的合影，為這對新人打氣。

終於在本周二國防部記者會上，空軍參謀長曹進平中將回答記者：拍攝婚紗照或其他接觸飛機的行動，只要「奉核准」、「有管控」、「有具體安全措施」，就不會禁止，「所有對國軍正面形象有提升意義與價值的作法與行為，都表示支持」。連日遭到網友圍攻「軍盲」的林毓峯，原本還積極反駁，在記者會第二天，終於將原先文章刪除。

台灣多數成年男性曾服兵役，不少人慣以當年服役經驗，詮釋軍中所有問題。事實上國軍組織龐大，分工精細，即使是職業軍士官，也難以對單位所有業務都熟稔，不同時空背景的情況更可能相異。倘若遇到事就要一概而論，失真風險性自然極高。尤其網路時代大家爭著表達意見，若要靠發言維持生計，甚至力爭上游博取名利，自然更要作驚世之語，才能成為話題，拉抬自己。

既然如軍方所云，此次新人在機上拍婚紗的行為，事先就申請獲准，現場也有人員執行防護，一切符合規定。那麼空軍面對外界的誤會指控，該做的是理直氣和，明確告訴社會大眾：謝謝指教，但這些行為並未違反規定，當然現場也有準備，不至造成人員與裝備受損，大家請放心，無須過度反應。

然而軍方的反應却是，剛說完「本案」的程序與安全都沒有問題，立刻就要強調「未來」會禁止相關行為。如此一來，似乎等於承認，所謂當天在場實施的安全措施，全都是根本無用的自欺欺人？如果事實不是如此，又何必一被外界得知，立刻就要喊卡叫停，宣告以後要「嚴禁」？

對於當今執政黨的政壇作風，各界普遍認為幫派性格過強，固然有團結優點，但敵我之防太明顯，遇到異己者拚命往死裡打，對自己人則一味袒護到底。國軍近年的表現，很明顯是另一極端，自從馬政府以來，軍方頻頻成為民粹風暴的中心，被罵怕罵傻的結果，導致養成習慣，對自己毫無信心，因此遇事不管是非曲直，先急著對外鞠躬哈腰，宣稱「永不再犯」。官兵眼見自己依規定辦事，一旦外界有質疑，長官立刻就昨是今非。在此情況之下，基層對於長官乃至整個組織，怎能保持忠誠與信心？

更離譜的是，本次事件從曝光以來，多數網友乃至媒體報導，其實傾向於認同當事人並沒有錯。儘管有輿論後援，軍方高層初期仍然畏首畏尾，仍然寧可先自掌嘴巴，搶著對外大聲認錯。若以孫子兵法「知可以戰與不可以戰者勝」、「上下同欲者勝」為標準去檢證，表現明顯不及格。對事判斷缺乏準頭，對基層向心力不重培養，甚至不惜糟蹋，所謂親愛精誠完全淪為口號。如此表現的軍方，要如何擔負抵禦外侮、替國家作好看門護院的重任？從種種暴露在外的例子，答案實在很難讓人不憂心。