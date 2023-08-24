快訊

NVIDIA財報超亮眼！台積電開盤上漲11元 台股早盤攻上16,700點

影／台64死亡車禍！BMW高速追撞工程車起火 29歲駕駛當場燒死

行動電源怎麼挑才安心？10重點一次看 別陷入電池容量、體積迷思

【重磅快評】軍方自殘自辱 官兵向心與社會認同難期

聯合報／ 主筆室
空軍新人在F-16機上拍攝婚紗，一度因為民眾黨基隆市黨部主委林毓峯質疑，軍方表示以後嚴禁，但在輿論聲援下，軍方又改口宣稱只要「奉核准」、「有管控」、「有具體安全措施」，就不會禁止。圖/引自臉書粉專「IDF經國號」
空軍新人在F-16機上拍攝婚紗，一度因為民眾黨基隆市黨部主委林毓峯質疑，軍方表示以後嚴禁，但在輿論聲援下，軍方又改口宣稱只要「奉核准」、「有管控」、「有具體安全措施」，就不會禁止。圖/引自臉書粉專「IDF經國號」

「新人怎可站在飛機上拍婚紗」話題，在提出質疑的民眾黨基隆市黨部主委林毓峯刪除臉書貼文後，似乎總算落幕。一場折騰下來，除了顯示當今台灣社會充斥不求甚解、民粹掛帥的一窩蜂，也再度證明近年軍方一旦遭遇新聞事件，往往對外鄉愿低頭、對內慣於切割。上述兩種現象，對於凝聚民眾對國防的信心，乃至培養官兵對軍旅工作的自信自愛，無疑都是負面影響，其中後者的傷害性，甚至比前者更嚴重。

回顧事件之始，有媒體引述空軍政戰中校退伍的林毓峯看法，批評空軍允許飛官站在F-16戰鬥機翼上拍攝婚紗照。對此空軍第一時間回應，「考量外界指教，未來將不允許站在機翼上拍攝婚紗照」，隨後補充，本次攝影係經當事人申請，現場有人員在旁防護，事後檢查飛機一切正常，但「考量該行為可能發生人員摔落潛在風險，已要求各單位非執行修護任務時，嚴禁站在機翼上，以確保重要武器裝備妥善及人員安全」。

空軍這種回答隨即引起更多爭議，媒體訪問軍事專家與退休飛行員，都表示執行維修或清潔時，人就得站在機身或機翼上，至於不能踩的脆弱部位，必漆有警告標線與文字；何況每架飛機都有專屬機工長照顧，若有人要爬上飛機，機工長必會在現場照看，提醒注意自身與飛機的安全，所謂「可能發生人員摔落潛在風險」作為禁止理由，未免杞人憂天。網友也找出大批照片，證實不僅歐美，即使國軍也不乏在隊慶或其他場合，官兵們站在機身上合影的紀錄。退輔會主委馮世寬甚至公布自己30年前，與女兒在F-5戰機座艙的合影，為這對新人打氣。

終於在本周二國防部記者會上，空軍參謀長曹進平中將回答記者：拍攝婚紗照或其他接觸飛機的行動，只要「奉核准」、「有管控」、「有具體安全措施」，就不會禁止，「所有對國軍正面形象有提升意義與價值的作法與行為，都表示支持」。連日遭到網友圍攻「軍盲」的林毓峯，原本還積極反駁，在記者會第二天，終於將原先文章刪除。

台灣多數成年男性曾服兵役，不少人慣以當年服役經驗，詮釋軍中所有問題。事實上國軍組織龐大，分工精細，即使是職業軍士官，也難以對單位所有業務都熟稔，不同時空背景的情況更可能相異。倘若遇到事就要一概而論，失真風險性自然極高。尤其網路時代大家爭著表達意見，若要靠發言維持生計，甚至力爭上游博取名利，自然更要作驚世之語，才能成為話題，拉抬自己。

既然如軍方所云，此次新人在機上拍婚紗的行為，事先就申請獲准，現場也有人員執行防護，一切符合規定。那麼空軍面對外界的誤會指控，該做的是理直氣和，明確告訴社會大眾：謝謝指教，但這些行為並未違反規定，當然現場也有準備，不至造成人員與裝備受損，大家請放心，無須過度反應。

然而軍方的反應却是，剛說完「本案」的程序與安全都沒有問題，立刻就要強調「未來」會禁止相關行為。如此一來，似乎等於承認，所謂當天在場實施的安全措施，全都是根本無用的自欺欺人？如果事實不是如此，又何必一被外界得知，立刻就要喊卡叫停，宣告以後要「嚴禁」？

對於當今執政黨的政壇作風，各界普遍認為幫派性格過強，固然有團結優點，但敵我之防太明顯，遇到異己者拚命往死裡打，對自己人則一味袒護到底。國軍近年的表現，很明顯是另一極端，自從馬政府以來，軍方頻頻成為民粹風暴的中心，被罵怕罵傻的結果，導致養成習慣，對自己毫無信心，因此遇事不管是非曲直，先急著對外鞠躬哈腰，宣稱「永不再犯」。官兵眼見自己依規定辦事，一旦外界有質疑，長官立刻就昨是今非。在此情況之下，基層對於長官乃至整個組織，怎能保持忠誠與信心？

更離譜的是，本次事件從曝光以來，多數網友乃至媒體報導，其實傾向於認同當事人並沒有錯。儘管有輿論後援，軍方高層初期仍然畏首畏尾，仍然寧可先自掌嘴巴，搶著對外大聲認錯。若以孫子兵法「知可以戰與不可以戰者勝」、「上下同欲者勝」為標準去檢證，表現明顯不及格。對事判斷缺乏準頭，對基層向心力不重培養，甚至不惜糟蹋，所謂親愛精誠完全淪為口號。如此表現的軍方，要如何擔負抵禦外侮、替國家作好看門護院的重任？從種種暴露在外的例子，答案實在很難讓人不憂心。

空軍 婚紗 國軍

延伸閱讀

中國疑中建島建飛機跑道 外交部：南海諸島屬我國領土

空軍：經奉核、有管控、具安全措施 不禁止戰機婚紗

後勤遞延款項 空軍：還欠廠商40億元希望2025年還完

獨／空軍政戰主管不再獨尊飛官 莒光前主播打頭陣

相關新聞

解放軍台海軍演之際 美宣布軍售台灣5億美元F-16偵蒐系統

美國國防安全合作局（DSCA）23日宣布，國務院批准售台F-16的紅外線偵蒐追蹤系統（IRST），金額約5億美元（約新台幣159億元），行政部門已通知國會。

【重磅快評】軍方自殘自辱 官兵向心與社會認同難期

「新人怎可站在飛機上拍婚紗」話題，在提出質疑的民眾黨基隆市黨部主委林毓峯刪除臉書貼文後，似乎總算落幕。一場折騰下來，除了...

【專家之眼】舉辦太平島擴建完工啟用儀式的戰略意涵

上月，美國陸戰隊與菲律賓海軍陸戰隊舉行海上擊沉訓練聯合演習，據稱是以一艘菲國海軍除役的中國大陸製補給艦作為假想對象。本月...

反攻大陸夢／因戰爭片《最長的一日》信心爆棚？ 蔣中正費盡唇舌爭取美國支持

1962年上映的知名戰爭片《最長的一日》（The Longest Day），給了積極籌備軍事反攻大陸的蔣中正總統很大啟示。1964年美國運用東京灣事件，升高越戰情勢後，蔣中正根據國際局勢變化，判斷軍事反攻大陸應該事有可為，於是在1965年年底，蔣中正主辦了一場晚宴款待來華訪問的美國參謀首長聯席會主席惠勒（Earle G. Wheeler），他當時花了很大心血希望爭取美國支持...

拜登任內第11度 美再宣布159億對台軍售

美國國防部廿三日宣布最新一波對台軍售，預計將提供台灣五億美元（約台幣一百五十九億元）的F-16戰鬥機「紅外線搜索追蹤系統...

退輔會於台北榮家設法會 超渡歷年亡故榮靈替住民祈福

退輔會於今（23）日在台北榮家設置「隨政府來台歷年亡故榮靈啟建中元普度靈寶正一超薦黃籙道場」，退輔會主委馮世寬表示，透過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦