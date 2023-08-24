【專家之眼】舉辦太平島擴建完工啟用儀式的戰略意涵

上月，美國陸戰隊與菲律賓海軍陸戰隊舉行海上擊沉訓練聯合演習，據稱是以一艘菲國海軍除役的中國大陸製補給艦作為假想對象。本月五日，中國大陸海警船用水炮阻攔菲律賓駛往南沙仁愛礁執行運送建材與補給品任務的船。

三天後，美國國防部長奧斯丁重申，1954年《美菲協防條約》同樣適用菲律賓在南海的公務與政府船隻和飛機，此包括現役軍人、軍艦、及海岸防衛隊船隻。

一周後，菲律賓切斷旨在避免誤解產生的菲中海警熱線，甚至揚言倘北京強拆自1999年至今擱淺坐灘在南沙仁愛礁24年之久的二戰坦克登陸艦，馬尼拉將採必要軍事舉措。

日前，日本共同社報導，日本海上自衛隊、美國和澳洲軍方正在推進一項計畫，將同時向菲律賓派遣有艦載機的大型艦船，並在南海舉行聯演。菲律賓不參加，因欠缺可供直升機起降的大型艦船。另一說不參加原因是不願淪為美國抗中的棋子。但觀察近期中菲不斷升高中的南海衝突，菲律賓拉美抗中是無庸置疑。

南海緊張情勢明顯大幅升溫，中方拖走或拆除仁愛礁的要求，或在未來採取比打水炮更強硬的措施阻攔執意運送建材去補強面臨腐蝕瓦解坐灘仁愛礁的軍艦已發展成南海爆發軍事衝突的定時炸彈，而距引爆的可能和時間點越來越近。

南海爆發軍事衝突機率大增之際，我海巡署自2020年起至2023年所辦理「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」即將完成。此計畫總經費約16億5千萬元，主要工程項目包括100噸巡防艇避風強化、4000噸級巡防艦港側航道加深、碼頭附屬設施強化及配合設施等。

太平島擴建計畫將於下月竣工，按行政作業程序與慣例，政府應會派遣高層官員前往主持啟用儀式。2008年2月，前總統陳水扁親自飛抵太平島主持飛機跑道興建計畫完工的啟用儀式，並發表「南沙倡議」。

蔡政府可能會派遣高層官員前往主持啟用儀式，此包括內政部林右昌部長、海委會管碧玲主委、海巡署周美伍署長、以及高雄市陳其邁市長。總統府與國安會也有可能派代表參加，但蔡英文總統與國安會秘書長顧立雄基於外交、安全等考量，應該沒有規畫前往。

今年元月，海巡署曾表示沒有規畫任何完工啟用儀式，也說蔡總統任內可能都不會登太平島巡視。此決策有修訂之必要嗎？

考量當前南海緊張情勢、台美海巡合作之發展、美拜登總統動用「總統撥款權」對台灣提供軍援與「外國軍事融資」、美日菲計畫建立有關安全保障的新合作框架倡議、以及爭取台灣在南海的話語權和參與亞太地區安全對話合作機制的機會，不舉辦竣工啟用儀式的決定顯得過於低調。

據稱，華府有插手太平島的擴建計畫，而未來美國的海岸防衛隊或醫療救難船隻停靠太平島也有可能。

美國拜登政府是否持續採取反對台灣的總統、國安會祕書長、外交或國防部長等高官前往太平島主持啟用儀式的立場？還是不表示意見，等同不反對？

政府相關單位應依據當前南海情勢，中、美、台關係、以及新南向政策等因素進一步考量舉辦或不舉辦啟用儀式的戰略意涵和可能達致的政策效益分析。