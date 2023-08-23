退輔會於台北榮家設法會 超渡歷年亡故榮靈替住民祈福

退輔會於今（23）日在台北榮家設置「隨政府來台歷年亡故榮靈啟建中元普度靈寶正一超薦黃籙道場」，退輔會主委馮世寬表示，透過法會除對八二三戰役中，英勇犧牲的先烈們致敬；並祈福榮家所有住民長輩，身體健康平安喜樂。

退輔會表示，這項法會由馮世寬主持，邀請基隆廣遠壇李游坤道長主法；會中除超渡歷年亡故榮靈，並替榮家住民祈福。退輔會發布照片中，國防部副部長柏鴻輝也出席法會。

馮世寛致詞時表示，再過幾天就是傳統重要的節慶「中元節」，是台灣社會文化之中，各行各業非常重視的民俗活動，祈求國泰民安，風調雨順，各種祭祀儀典，也蘊含著崇尚孝道，尊親孝順的意涵。

馮世寬表示，今天也是八二三砲戰勝利65周年的紀念日，這場保衛國家的重要戰役，也是靠著許多榮民前輩們，冒險犯難犧牲奉獻的無私付出，才能贏得最後的勝利，穩定了台海65年的安全。希望透過今天的法會，除了對八二三戰役中，英勇犧牲的先烈們致敬；並祈福榮家所有住民長輩，身體健康平安喜樂。

台北榮家主任劉化宇說，榮家位於三峽白雞，周圍環境清幽依山望遠，榮靈堂是榮家住民，以及周邊居民散步休憩的最佳選擇；而台北榮家前身是「反共義士輔導中心」，收容參加韓戰的反共義士，具有特殊的時代背景，在退輔會指導支持下，特別在榮靈堂現址設置「韓戰義士史蹟室」，透過史料的展示與多媒體的放映，希望可以讓國人了解韓戰戰史與義士們的愛國情操。

他說史蹟室開放民眾預約免費參觀導覽，歡迎各機關學校或有興趣的國人同胞，都可以到台北榮家親身體會這一段影響中華民國，以及世界局勢深遠的戰史。