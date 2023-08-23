陸軍湖口營區開放 規劃9月24日實施

繼空軍清泉崗營區開放後，陸軍委由第三作戰區規劃9月24日(星期天)，於湖口國家教場舉行營區開放活動，屆時作戰區所轄三軍部隊都有裝備將參與展演，現場有陸航直升機與戰甲車實施動態性能展示。

國防部青年日報今日報導，第6軍團指揮官葉國輝昨日由高勤官、各業管處（組）長及各單位主官等重要幹陪同，赴湖口營區實施營區開放現勘，並針對窒礙問題研討，置重點於交通運輸接駁路線、活動節目安排及裝備陳展等項，周延各項前置工作，俾使活動執行順遂，進而提升國軍正面形象。

葉國輝表示，各單位應在「安全」前提下，落實場地檢整、風險管控等作為，使活動如期如質舉行，展現部隊堅實戰力，並擴大全民國防教育及提升人才招募成效。

據了解，此次營區開放將動員北部作戰區三軍部隊全力支援，除在湖口校場有三軍主戰裝備靜態陳展外，並安排航特部主戰旋翼直升機包括AH-64E，實施動態展演，地面裝甲車、戰車都將有動態科目。

據指出，2023年度陸軍湖口營區開放，目前規劃於9月24日實施。屆時規劃接駁車輸運參觀民眾。