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兩岸軍方媽祖文宣戰 披露「國防媒體中心」整合中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播

共軍日前對台實施所謂戰備警巡操演期間，兩岸軍方日前大打「媽祖」形象文宣戰，國軍心戰文宣組織單位現況受到關注。國防部發言人孫立方今天表示，如何整合青年日報、軍聞社與漢聲電台等所有專業單位力量，來執行反制共軍錯假訊息，是國防部任務之一。具體作法不作詳細說明。國防部在不同軍演會針對中共在認知戰上的作為採取先期計畫作為，從反制到先制，都是我們採取的手段之一。

外傳國防部正在研議文宣單位組織調整，將把青年日報、軍聞社與漢聲電台整合成「國防媒體中心」，擬將過去調降為上校的青年日報社長將額恢復，由少將出任「國防媒體中心」執行長。但因涉及政戰將額挪移，討論良久一直沒有下文。

國防部上午舉行記者會，面對中共疑以軍事操演「介選」，列席的國防部作計室作戰參謀官謝維立表示，國軍均保持高度敵情警覺與戰備整備，嚴陣以待，堅決守護台海安全。

外界同時關切共軍本月十九日起宣布在台灣北部與西南部執行海空聯合戰備警巡，國軍至今掌握狀況如何？操演是否結束？共軍是否曾對台執行飛彈操演，比照去年美國眾議院議長裴洛西訪台發射飛彈越過台灣上空？

孫立方回應表示，沒有飛彈落在台灣的海域或越過上空。數日來全國民應都注意到，國防部每天上午定時公布台海周邊狀況外，另有重大台海突發狀況，也會即時公布，目的在於讓民眾了解國防部對台海安全與周邊海空域情勢，有非常周延的掌握。

對共軍近一波軍演是否已結束？孫立方表示，國防部不會作這個判斷，共軍曾宣布操演開始，卻未自行宣布結束，但共軍一旦出現動態，國防部就會公布。

而對於兩岸軍方近期大打媽祖形象文宣戰，孫立方表示，共軍自去年軍演到今年在台海周邊舉行的大型軍事行動演習，都透露一個新趨勢，以錯假訊息攻防內容，與軍事行動作結合，對台灣執行認知上的攻擊，已是固定模式，國防部對這種作法有深切掌握，在不同軍演會針對中共在認知戰上的作為採取先期計畫作為，從反制到先制，都是我們採取的手段之一。

他表示，如何整合青年日報、軍聞社與漢聲電台等所有專業單位力量，來執行相關工作，也是國防部項目之一。具體作法不作詳細說明。

國防部 共軍 台海 媽祖 孫立方

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