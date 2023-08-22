空軍：經奉核、有管控、具安全措施 不禁止戰機婚紗

有F-16V戰機飛官攜新婚妻站在戰機機翼上拍婚紗照，雖聲明有作保護措施，仍遭某政黨計畫參選者批評恐損傷戰機蒙皮，引發討論，空軍也一度表示嚴禁此舉。但空軍參謀長曹進平今天表示，只要在奉核准、有管控且有具體安全措施下來做，空軍不會禁止這樣（戰機上拍婚紗）的行動。

國防部今天舉行記者會，面對外界關切空軍嚴禁站在機翼拍婚紗的主張，列席的曹進平今天澄清表示，空軍沒有禁止、也沒有嚴禁，對所有對國軍正面形象有提升意義與價值的作法與行為，都表示支持。

但他進一步表示，空軍注意的是安全維護，因為戰機有許多不規則的尖銳物部分，不管是任何人在任何情況，要接近戰機或登上、進入戰機，都存在某種不同程度的風險，空軍注重的是安全維護，所有人在各種情況下要接近飛機都必須要在奉核准、有管控且有具體安全措施下來做。空軍不會禁止這樣（戰機上拍婚紗）的行動。

但針對司令部先前向各單位發布在非修護任務時嚴禁站在機翼上？空軍今日是否改口？曹進平解釋，這個原則其實都沒有變，對國軍與空軍有正面形象提升意義的作為都表達支持，但須有安全維護。他說，過去的表達或許不夠全面，但原則都沒有變。

媒體追問，對未來空軍基地空勤或地勤人員申請以戰機為背景拍婚紗，仍可採取站在機翼上角度？曹進平說，空軍沒有分所謂婚紗或其他行動，只要須接近或碰觸到戰機的安全顧慮都必須按奉核准、有管控且有具體安全措施下來執行。