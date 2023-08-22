快訊

退出中美洲議會 蔡政府忘了外交問題要從兩岸著手

「萬能充行動電源」爆炸 業者稱「海外」發生？網抓包：是在金門耶

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

空軍：經奉核、有管控、具安全措施 不禁止戰機婚紗

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍參謀長曹進平。圖／取自國防部直播
空軍參謀長曹進平。圖／取自國防部直播

有F-16V戰機飛官攜新婚妻站在戰機機翼上拍婚紗照，雖聲明有作保護措施，仍遭某政黨計畫參選者批評恐損傷戰機蒙皮，引發討論，空軍也一度表示嚴禁此舉。但空軍參謀長曹進平今天表示，只要在奉核准、有管控且有具體安全措施下來做，空軍不會禁止這樣（戰機上拍婚紗）的行動。

國防部今天舉行記者會，面對外界關切空軍嚴禁站在機翼拍婚紗的主張，列席的曹進平今天澄清表示，空軍沒有禁止、也沒有嚴禁，對所有對國軍正面形象有提升意義與價值的作法與行為，都表示支持。

但他進一步表示，空軍注意的是安全維護，因為戰機有許多不規則的尖銳物部分，不管是任何人在任何情況，要接近戰機或登上、進入戰機，都存在某種不同程度的風險，空軍注重的是安全維護，所有人在各種情況下要接近飛機都必須要在奉核准、有管控且有具體安全措施下來做。空軍不會禁止這樣（戰機上拍婚紗）的行動。

但針對司令部先前向各單位發布在非修護任務時嚴禁站在機翼上？空軍今日是否改口？曹進平解釋，這個原則其實都沒有變，對國軍與空軍有正面形象提升意義的作為都表達支持，但須有安全維護。他說，過去的表達或許不夠全面，但原則都沒有變。

媒體追問，對未來空軍基地空勤或地勤人員申請以戰機為背景拍婚紗，仍可採取站在機翼上角度？曹進平說，空軍沒有分所謂婚紗或其他行動，只要須接近或碰觸到戰機的安全顧慮都必須按奉核准、有管控且有具體安全措施下來執行。

空軍 戰機 婚紗

延伸閱讀

後勤遞延款項 空軍：還欠廠商40億元希望2025年還完

美軍承認F-35存在重大缺失

確信俄羅斯將輸掉戰爭 澤倫斯基赴丹麥演講：真理站在我們這邊

盼增加空中優勢…荷蘭、丹麥將向烏克蘭提供F-16 俄羅斯批「核子威脅」

相關新聞

網傳共軍核潛艦在台海發生事故？國防部「三無一認真」看待

網傳一艘共軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故，國防部發言人孫立方上午表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類...

空軍：經奉核、有管控、具安全措施 不禁止戰機婚紗

有F-16V戰機飛官攜新婚妻站在戰機機翼上拍婚紗照，雖聲明有作保護措施，仍遭某政黨計畫參選者批評恐損傷戰機蒙皮，引發討論...

後勤遞延款項 空軍：還欠廠商40億元希望2025年還完

面對共軍逐年升高的軍事威脅，共機頻密擾台，空軍後勤補保預算傳不足，須遞延付款給廠商。空軍參謀長曹進平今天表示，空軍目前分...

「堅持與守護」 國防部發布九三軍人節形象影片

國防部表示，今(112)年軍人節形象影片，影片內容詳述國軍自抗日以來所參與各項戰役紀錄，內容有二戰時期日軍在美軍密蘇里艦...

軍人節異業慶祝 國防部開發「軍事風限量版可樂果」

國防部今天表示，國軍自民國105年起配合軍人節辦理系列活動，透過跨界合作方式，達到國人有感、軍民同心的目標，迄今已邁入第...

歡慶八二三砲戰勝利65周年 黃埔校友金門展開傳愛路跑

明天就是八二三砲戰勝利65周年，加上欣逢黃埔建軍99週年，一群愛好跑步的黃埔軍校退役軍人及愛國的跑者，今天上午6點多齊聚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦