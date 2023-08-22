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後勤遞延款項 空軍：還欠廠商40億元希望2025年還完

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍參謀長曹進平。圖／取自國防部直播
空軍參謀長曹進平。圖／取自國防部直播

面對共軍逐年升高的軍事威脅，共機頻密擾台，空軍後勤補保預算傳不足，須遞延付款給廠商。空軍參謀長曹進平今天表示，空軍目前分年償還款項後，目前還有40億元未還，預計可於在2025年可分別付款完畢。他說，空軍近年維保預算確實有微幅成長的現象，敵情威脅升高因素是其中之一。

國防部今天舉行記者會，列席的曹進平面對外界關切空軍後勤預算不足造成高額欠債的現象，作出說明。

曹進平說，空軍補保預算一直是按照實際需求與情況來編列，各種國內、外與國防自主採購案都按此原則編列，但實際需求及預期規劃與實際情況難免有落差，出現這個現象就必須調節式地遞延付款，就是外界所稱欠債。現象產生後，即須由國防部協助空軍尋找適合款源作支付，或者在後續年度分年編列預算逐年支付，盡量避免遞延付款過度累積。

針對所拖欠廠商款項額度，他說，過去逐年累積到108年時曾達到120餘億元，後經分年付款後目前確實還有40億元左右未還，後面會逐年編列預算清償，預計在2025（114）年可分別付款完畢。

外界關切遞延付款持續累積是否肇因共機擾台架次愈來愈多？曹進平表示，不盡然是如此，因為整個空軍機隊的維持運作相關因素多，近年維保預算確實有微幅成長的現象，但成因很多，敵情威脅升高是其中之一。

空軍 國防部 記者會

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