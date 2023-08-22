快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳共軍核潛艦在台海發生事故？國防部「三無一認真」看待

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。記者洪哲政／攝影
國防部發言人孫立方。記者洪哲政／攝影

網傳一艘共軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故，國防部發言人孫立方上午表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息，沒有其他官方說法來做證實，他沒有其他評論。但國防部透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是一直從事且認真在做的事情。

國防部上午舉行記者會，推特上有自稱為防務分析者的人士上午宣稱「有報導」指出，一艘共軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故。對此，國防部發言人孫立方上午表示，透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是國防部一直從事且認真做的事情，但目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息。

孫立方說，就他的理解，這個訊息是在社群媒體上流傳的說法，但他目前沒有其他官方說法來做證實。

孫立方表示，如何綿密去掌握台海海空域動態是國防部向來重視且認真從事，但對於現在於社群媒體流傳的訊息，他沒有其他評論。

國防部 孫立方 社群媒體 台海

延伸閱讀

網傳共軍093型核潛艦在台海爆嚴重意外 艦上船員全數罹難

「堅持與守護」 國防部發布九三軍人節形象影片

國防部：九三企業敬軍商家110家、1865家門市嘉惠國軍

軍人節異業慶祝 國防部開發「軍事風限量版可樂果」

相關新聞

網傳共軍核潛艦在台海發生事故？國防部「三無一認真」看待

網傳一艘共軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故，國防部發言人孫立方上午表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類...

後勤遞延款項 空軍：還欠廠商40億元希望2025年還完

面對共軍逐年升高的軍事威脅，共機頻密擾台，空軍後勤補保預算傳不足，須遞延付款給廠商。空軍參謀長曹進平今天表示，空軍目前分...

「堅持與守護」 國防部發布九三軍人節形象影片

國防部表示，今(112)年軍人節形象影片，影片內容詳述國軍自抗日以來所參與各項戰役紀錄，內容有二戰時期日軍在美軍密蘇里艦...

軍人節異業慶祝 國防部開發「軍事風限量版可樂果」

國防部今天表示，國軍自民國105年起配合軍人節辦理系列活動，透過跨界合作方式，達到國人有感、軍民同心的目標，迄今已邁入第...

歡慶八二三砲戰勝利65周年 黃埔校友金門展開傳愛路跑

明天就是八二三砲戰勝利65周年，加上欣逢黃埔建軍99週年，一群愛好跑步的黃埔軍校退役軍人及愛國的跑者，今天上午6點多齊聚...

堅守國家安全 多個應處中共侵擾單位榮獲國軍模範團體

九三軍人節將至，國軍有多個應處中共軍事威脅的單位獲得國軍模範團體獎項。國防部上午發布，包括海軍124艦隊、146艦隊成功...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦