聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳共軍核潛艦在台海發生事故？國防部「三無一認真」看待
網傳一艘共軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故，國防部發言人孫立方上午表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息，沒有其他官方說法來做證實，他沒有其他評論。但國防部透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是一直從事且認真在做的事情。
國防部上午舉行記者會，推特上有自稱為防務分析者的人士上午宣稱「有報導」指出，一艘共軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故。對此，國防部發言人孫立方上午表示，透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是國防部一直從事且認真做的事情，但目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息。
孫立方說，就他的理解，這個訊息是在社群媒體上流傳的說法，但他目前沒有其他官方說法來做證實。
孫立方表示，如何綿密去掌握台海海空域動態是國防部向來重視且認真從事，但對於現在於社群媒體流傳的訊息，他沒有其他評論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言