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「堅持與守護」 國防部發布九三軍人節形象影片

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍人節形象影片「堅持與守護」有我方接受日軍投降畫面。圖／取自「堅持與守護」
軍人節形象影片「堅持與守護」有我方接受日軍投降畫面。圖／取自「堅持與守護」

國防部表示，今(112)年軍人節形象影片，影片內容詳述國軍自抗日以來所參與各項戰役紀錄，內容有二戰時期日軍在美軍密蘇里艦上向我投降畫面。國防部認為，此片可讓官兵體會「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的意涵。

國防部上午舉行記者會，發布這支由導演楊佈新籌劃拍攝的軍人節形象影片「堅持與守護」。軍方說，這部影片不同於國防部以往製播影片的風格，楊佈新表示，九三軍人節不僅是屬於軍人的節日，更是屬於全國民眾的日子，百年前的烈士們犧牲生命保全了國家，現在的國軍官兵承襲這份責任，依然堅守崗位，持續為國家的生存及發展，奉獻心力、青春與歲月，這樣的愛國情操值得被尊敬，更值得被記錄下來。

國防部表示，影片以「烈士們建國、前輩們建軍，這是無數的烈士及袍澤前輩們，用鮮血、熱淚與汗水所書寫的歷史，用生命音符所譜成的壯歌。」起頭，戰火席捲大地的年代，不用任何人告訴你，「沒有國，哪有家」。強調「國家前途，百姓生命，最後每每交到軍人手上。」

影片也以鼓勵官兵「軍人勇敢面對敵人，更要誠實面對自己，你可以築夢踏實，誠實以對，結實經營，今日的努力塑造明日的成就，而每一個今天的你，累積於過往每一寸學習光陰的付出，不要輕忽在軍旅生涯的每一個時刻。」

國防部說，「百年之間軍人魂從未改變望，前有無畏、英烈、忠貞之國魂；盼、今有敦品、勵學、強身之勇士」。讓官兵體會「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的意涵。

軍人節 影片 國防部

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