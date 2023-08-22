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軍人節異業慶祝 國防部開發「軍事風限量版可樂果」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
2023年軍人節開發的黑礦岩新口味「軍事風限量版可樂果」。圖／國防部提供
2023年軍人節開發的黑礦岩新口味「軍事風限量版可樂果」。圖／國防部提供

國防部今天表示，國軍自民國105年起配合軍人節辦理系列活動，透過跨界合作方式，達到國人有感、軍民同心的目標，迄今已邁入第8年。國防部今天公布「異業合作」各個在軍人節慶祝期間優惠官兵的消費參觀項目，甚至與廠商開發一款黑礦岩新口味的「軍事風限量版可樂果」。

國防部今天舉行記者會表示，今(112)年軍人節以「國軍有愛、有國軍真好」為主軸，結合結合社會公益理念，透過多面向活動，將國軍官兵對國家的大愛，延伸至社會各界，期望能達到「官兵更愛國、國人挺國軍」的目標，融合軍民情感。

國防部表示，深受官兵喜愛的「全力出擊職棒主題賽」活動，今年在中華職棒5個球團的支持下，是場次最多的一年，本月25日味全龍、統一獅及9月1日中信兄弟主場等場次，國防部感謝5個球團對國軍的支持，每場次提供1000張國軍優待票券，邀請官兵及眷屬觀賞球賽，同時也預告空軍飛行官謝蕓梃少校將會擔任25日天母場次的開球嘉賓，呈現「國軍戰士、職棒球員」面對每一場挑戰都是「全力出擊」，追求勝利的信念。

國防部為使軍人節能與國人同慶，在台北101大樓支持下，將在9月1至9月3日連續3天辦理點燈活動，配合點燈首日，於9月1日下午4點到晚上9點，在台北市水舞廣場舉辦「愛•點亮台灣」活動，由陸、海、空軍布置具軍種特色場景，與多元軍事體驗，包含109年香緹嘉年華最受歡迎的降落傘穿戴，小朋友喜愛的飛機模型，心戰大隊現場繪製Q版軍事風畫像，青年日報各式文創商品以及國防部發言人臉書的互動攤位，邀請大小朋友一起到場與官兵共度軍人節，此外，國防部表示，101大樓為感謝國軍守護家園的付出與軍眷的辛勞，9月份將提供現役官兵憑軍人身分證，可攜帶2位直系眷屬免費至89樓觀景台參觀。

國防部表示，配合軍人節，軍方與廠商合作提供一款「軍事風限量版可樂果」，開發出黑礦岩的新口味。在品嘗以後想起官兵全年無休的勤訓苦練所流下汗水，這個味道就是國軍守護家園的味道，吃在嘴裡有一點的微鹹，卻在心裡感到滿滿的安全感；另外包裝以馬卡龍色系襯托陸海軍Q版人物與勇鷹高教機，非常可愛討喜的包裝設計，歡迎國人一起品嘗守護家園的味道。

華信航空配合軍人節期間，各航班提供聯名的軍事元素紙杯，也會利用機上廣播祝賀軍人節。華信航空公關室經理黃尤欗表示，國外經常看到航空公司禮遇前往前線或是返國的軍人，華信航空今年特別在軍人節的時候，向守護家園的國軍官兵表達感謝，也希望帶動社會各界共同支持國軍，做官兵最堅實的後盾。

在民國109年軍人節，國防部心戰大隊的愛心社曾前往醫院為病童加油打氣。當時由Dora媽咪蘇惠娟女士及葉雅芳社工師促成。第一個93是指軍人，第二個93是指台北榮總的93癌症病房，國防部表示軍人是戰場的戰士，病童們也努力與病魔作戰。因此，希望能再一次為病童與家屬加油打氣，也希望能拋磚引玉，建立良善的社會氛圍，傳遞愛的種子。

Dora媽咪蘇惠娟上午列席記者會，對此表達感謝國防部以及到醫院鼓勵孩子的官兵們，為正在接受治療的病童與陪伴的家屬加油打氣，「93愛93」活動雖然只有一天，但是給予的關心與愛心卻是24小時未曾停歇的，孩子們都因為官兵們的熱情與朝氣，顯得格外有精神，也更有信心面對疾病的挑戰，活動充分將國軍愛國與愛民的心相結合。

軍人節 國軍 國防部

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