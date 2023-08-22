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歡慶八二三砲戰勝利65周年 黃埔校友金門展開傳愛路跑

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
此行活動團長徐正冠說，國軍是中華民國的守護神，沒有國軍的犧牲奉獻，就沒有今天中華民國的安居樂業。記者蔡家蓁／攝影
此行活動團長徐正冠說，國軍是中華民國的守護神，沒有國軍的犧牲奉獻，就沒有今天中華民國的安居樂業。記者蔡家蓁／攝影

明天就是八二三砲戰勝利65周年，加上欣逢黃埔建軍99週年，一群愛好跑步的黃埔軍校退役軍人及愛國的跑者，今天上午6點多齊聚擎天廳展開環金門島傳愛路跑。這群跑者中年齡最大的是85歲，一路跑遍大金門、小金門等地，以連續跑步的方式、挑戰65公里距離，預計在下午抵達莒光樓，展現超強的體力、堅定的意志力及炙熱的民族感情。

這群跑者在上午9點許也跑抵太武山公墓，與退將陳鎮湘上將、季麟連上將、曾金陵上將、苗永慶上將、于茂生中將、黃奕炳中將、金防部指揮官李定中等人一起參與忠烈祠的祭典，向陣亡的將士們鞠躬獻花。稍後他們又繼續展開路跑。

團長徐正冠指出，黃埔軍校是中華民國國軍發展的起源，三軍一體緊密結合，親愛精誠同根同源，無數先賢先烈拋頭顱、灑熱血，並在65年前的8月23日，國軍官兵與金門百姓，發揮同島一命、以寡擊眾的奮戰精神，寫下了可歌可泣的「八二三砲戰」勝利偉大歷史篇章，也築起了牢不可破的堅實國防。

徐正冠說，沒有國軍的犧牲奉獻，就沒有今日社會的安居樂業；此行他們都帶著傳遞著愛國之心的旗幟一起奔跑，其中所蘊含的意義十分深遠，教育著一代代黃埔人「貪生怕死莫入此門」、「立定志向再造輝煌」的精神。他也透露，他們這團跑者平均年齡約為70多歲，當中年紀最長的是85歲，已經跑了300多場。

活動執行長鄒雙喜表示，自己雖然是畢業於政戰學校，但是有感於黃埔軍校是國防武力培育的搖籃，是三軍官校的根基，因此特別在沿途的賽道上，規劃拜訪金門地區兩棲營、金門守備駐軍部隊，希望藉著與現役官兵互動，將黃埔人的「犧牲、團結、負責」精神與「親愛精誠」理念再次傳揚出去。

在長達65公里的路程中，共分成二階段完成；第一階段自擎天廳出發後，隊員們將拜訪兩棲營、金湖鎮公所及榮服處等與官兵、民眾實施精神動員。第二階段在與「中央軍事院校校友總會」及「慶祝黃埔建軍建校百年活動委員會」完成公祭823殉職官兵儀式後，由太武公墓忠烈祠出發，展開拜會其餘金門駐軍部隊及民間鄉鎮公所及地區後憲等退伍軍人協會、單位行程。

大會所也準備的一面紀念錦旗，將由這些單位官兵、民眾輪流簽名，包括眾位退將都在上面簽名留念，將由隊員用雙腳跑步環繞大小金門後呈獻給校友總會當作紀念。

退役將領陳鎮湘上將、季麟連上將、曾金陵上將、苗永慶上將、于茂生中將、黃奕炳中將、金防部指揮官李定中等人今天一起主持「黃埔校友的環島金門路跑」鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
退役將領陳鎮湘上將、季麟連上將、曾金陵上將、苗永慶上將、于茂生中將、黃奕炳中將、金防部指揮官李定中等人今天一起主持「黃埔校友的環島金門路跑」鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
一群愛好跑步的黃埔軍校退役軍人及愛國的跑者，今天上午展開環金門島傳愛路跑。圖／讀者提供
一群愛好跑步的黃埔軍校退役軍人及愛國的跑者，今天上午展開環金門島傳愛路跑。圖／讀者提供
前陸軍總司令陳鎮湘一現身，不少黃埔校友都上前熱情相迎。記者蔡家蓁／攝影
前陸軍總司令陳鎮湘一現身，不少黃埔校友都上前熱情相迎。記者蔡家蓁／攝影
這項路跑由「中央軍事院校校友總會」及「慶祝黃埔建軍建校百年活動委員會」共同主辦，參與跑者與長官一起合影。記者蔡家蓁／攝影
這項路跑由「中央軍事院校校友總會」及「慶祝黃埔建軍建校百年活動委員會」共同主辦，參與跑者與長官一起合影。記者蔡家蓁／攝影
大會所也準備的一面紀念錦旗，多位退將都在上面簽名留念，將由隊員用雙腳跑步環繞大小金門後呈獻給校友總會當作紀念。記者蔡家蓁／攝影
大會所也準備的一面紀念錦旗，多位退將都在上面簽名留念，將由隊員用雙腳跑步環繞大小金門後呈獻給校友總會當作紀念。記者蔡家蓁／攝影

金門 國軍 路跑

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