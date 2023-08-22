堅守國家安全 多個應處中共侵擾單位榮獲國軍模範團體

九三軍人節將至，國軍有多個應處中共軍事威脅的單位獲得國軍模範團體獎項。國防部上午發布，包括海軍124艦隊、146艦隊成功軍艦、空軍第三戰術戰鬥機聯隊、第二聯隊第42作戰隊等46位、36個模範團體獲得殊榮。海軍124艦隊長朱惠民年表示，艦隊巡弋海疆，維護國家安全，面對共軍侵優，官兵不分晝夜、堅守崗位，嚴密監控共艦動態。

為慶祝中華民國112年「九三軍人節」，國防部今(22)日召開記者會說明系列活動規劃，由文宣心戰處處長樓偉傑介紹國軍楷模、模範團體主官等6位獲獎代表，並說明表揚大會及系列活動。

樓偉傑表示，今年國軍楷模共評選出46位， 36個模範團體。特別的是有許多經常因應中共襲擾我海空域的第一線部隊，獲得國軍模範團體，包含海軍124艦隊、146艦隊成功軍艦、空軍第三戰術戰鬥機聯隊、第二聯隊第42作戰隊等。

他說，全民國防教育傑出貢獻獎獲選單位共有23個、績優個人45位；此外，推動全民國防教育考核評鑑績優單位、敬軍模範、後備輔導幹部楷模等獎項，今年共計評選出196位獲獎個人與單位，將於8月31日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統親自頒獎，並邀請眷屬一同共享榮耀。

獲選國軍模範團體的124艦隊長朱惠民表示，海軍官兵身為捍衛台海安全的第一道防線，艦隊長年巡弋海疆，維護國家安全，面對共軍侵優，官兵不分晝夜、堅守崗位，嚴密監控共艦動態。訓練上則將戰訓能力展現在漢光演習中。官兵必須建立高強度的抗壓能力與心理素質，透過平日的教育訓練，要求幹部以身作則，時時刻刻與官兵工作、生活、訓練在一起，齊心守護國人安全。

空軍三指部試車廠長陳必錚表示，面對當前共機頻繁襲擾，空軍擁有隨時能出擊的戰機即時應對，就是對單位同仁最大的肯定，更是支撐官兵高昂士氣的最佳方式，這次獲選國軍模範團體，顯見「飛安第一、品質至上」絕非口號，而是內化在日常工作之中，未來將持續強化專業技術與籌建新機修護能量，擔負「發動機守護神」的使命。

當選國軍楷模的游雅婷表示，擔任營長1年9個月，充分體會到主官必須以身作則帶領幹部、官兵執行各項任務，感謝104旅長官的支持，以及營上每位弟兄姐妹的付出；另外，游雅婷也特別感謝同為職業軍人的丈夫楊善普中校，感謝他總是在面對部隊繁忙的工作及充滿變數的任務中，給予理解與包容，在生活與工作上一路支持。

全民國防貢獻獎績優團體21砲指部指揮官姚盛龍表示，現代國防是全民國防，借鏡仍持續近1年半的烏俄戰爭，烏克蘭堅持至今的最大關鍵，就是全國一致對外的抗敵意志，同樣面對中共武力威脅的我們，強化及推廣「全民國防」理念是極為重要的事。