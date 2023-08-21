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獨／中海艦維修將啟動？海軍古物艦艇修復案招標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
曾在台海八二三砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。圖／周民孝提供
曾在台海八二三砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。圖／周民孝提供

海軍發布招標案，以7330萬6653元預算，從事古物艦艇修復，基礎維護，對被文化部文資局古物審議會議指定為重要古物的中海軍艦進行維護保養，海軍司令部對於這項招標究竟是否為中海艦而來，暫未有回應。

中海登陸艦是海軍第一艘美製戰車登陸艦，民國35年在青島移交，歷經國共內戰，外島運補，遣送大陸偷渡客等任務，航行55萬6700浬，相當於繞行地球近26圈。

中海艦曾在八二三砲戰立下戰功，擊沉共軍魚雷快艇，99年2月除役，停泊高雄旗津達11年，因除役已久，船身鏽蝕嚴重，海軍原已標給拆船業者當廢鐵販售，經過民眾爭取後，由文化部列為文化資產

台南市曾積極爭取中海艦成立博物館，但因細節繁瑣，各方對商業因素介入軍艦設館有意見，台南市政府撤回保存案，全案延宕，國防部與文化部曾研議各出經費修復。

文化部曾表示，中海軍艦109年經文化部指定為重要古物，所有權人及管理機關為國防部海軍司令部。依文化資產保存法規定，公有文化資產，由所有人或管理機關（構）編列預算，辦理保存、修復及管理維護。主管機關於必要時，得予以補助。依規定得由文化部補助修復預算上限60%，國防部海軍司令部自籌40%。

海軍司令部8月18日公告古物艦艇修復基礎維護招標案，以7330萬6653元預算執行相關維護，全案預計8月25日開標。

海軍司令部 文化部 文化資產

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