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兩岸打媽祖形像文攻戰 國軍版神明慈悲戰力片上架

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我外島防區的媽祖塑像。圖／取自軍聞社影片
我外島防區的媽祖塑像。圖／取自軍聞社影片

共軍製作影片自比是媽祖守護神，國防部也製作正義慈悲媽祖影片，今天上架對應共軍宣傳，批評中共窮兵黷武，悖離媽祖慈悲精神。

中共解放軍東部戰區8月20日發布短片自比媽祖，稱是為萬世開太平的守護神。影片暗批蔡英文總統、副總統賴清德是陰謀家，野心家，製造人禍。

國防部釋出軍聞社影片，影片宣傳維護和平是普世追求的價值，窮兵黷武，悖離媽祖慈悲的精神。良善正義、民主自由在台灣，面對中共襲擾，國軍嚴陣以待，捍衛主權，不會被任何挑戰擊倒。

影片以近日對應中共軍演的戰備畫面呈現，包括海軍岳飛軍艦監控共軍152濟南艦，田單軍艦監控530徐州艦，以及空軍經國號戰機與F-16V戰備巡弋畫面，強調國軍維護區域和平穩定的決心，官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情。

影片 媽祖 共軍

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