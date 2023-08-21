新聞眼／國軍換裝燒錢 美援九牛一毛

電影《筧橋英烈傳》在40多年前走紅，讓飾演高志航的梁修身自此成為一線小生，此後外界介紹他，總不忘提到「民族英雄」身分。不只同樣拍攝高志航故事的陸劇「遠去的飛鷹」導演來台，特別安排和他會面，2014年北市文化局在空總舊址舉辦中華民國空軍特展，他也受邀亮相。然而外界多半不知，當初梁修身被安排飾演另一位空軍烈士，開鏡前才臨時改演高志航。一換之下，星途從此改變，高大隊長無疑是他演藝生涯的大貴人。 另外，電影背景的抗戰初期，中日兩國使用的機種，是否都確實復刻亮相？片中烈士殉國的悲壯情節，有哪些是戲劇效果，與事實並不相符？

2023-08-20 11:30