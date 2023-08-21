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新聞眼／國軍換裝燒錢 美援九牛一毛
連年面對共軍在灰色地帶持續軍事施壓，國軍要能維持台海情勢平衡，打的是一場後勤資源消耗戰。面臨對美軍購項延遲交付，我方除了要面對戰備瑕隙外，還有老舊軍備因頻繁戰備行動造成的耗損，這些都需要投入更多後勤維持費因應。美國近來軍援我三億餘美元軍備，對我國持續消耗的大量資源而言，不過「九牛一毛」。
國軍目前一邊零星接收美方有能力供給的軍購裝備，一邊勉力維持進入中壽期之後主力軍備，大批機艦裝備都面臨消失性商源或老舊必須頻繁更新零附件的困境，面臨共軍頻繁對台軍事挑釁施壓，後勤維持和油料費一樣逐年攀高，經常入不敷出。國防部近年善於調整流用，除在立法院可見動用預備金支應油料費外，經知情民代解謎，外界才知道近年每年空軍都有積欠後勤款項延遲付款的現象。
只是，面對敵情威脅，在友盟「殷切」建議期待下，國軍同時將展開以恢復一年制義務役為導向的擴軍，並大舉增設新興主戰裝備單位等措施，如一百套岸置魚叉飛彈系統，到處都要人要錢，人員維持費須逐年提升，國防部槓桿平衡的預算挪移法終有時盡，最後就須回歸預算案依實際需求編實。以二○二四年國防預算案而言，外傳將較今年度提升三百億元，恐怕無法同時照顧軍事投資、人員維持與後勤維持三大面向同時暴增的需求。
蔡政府頻繁動用特別預算案，投入新機採購、海空戰力提升等國防建設案，之所以須使用巧門另立預算項目，就是因為年度預算案胃納有限，委實裝不下這麼多軍費支出。面對軍費捉襟見肘，經向美方反映現況，於是有了拜登政府動用總統撥款權軍援台灣的結果。但這筆軍援是美軍抽用現役裝備援台，除了四架大型無人機外，其餘項目零散，對當下急需資源挹注的國軍後勤體系沒有幫助，也計還會增加負擔。
近年國軍建軍規畫政策，幾全按美方規畫建議走；如今面臨困境，只能自求多福，由人民荷包埋單。
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