反制共機頻挑釁 空軍後勤吃緊

中共因應美中情勢，對台持續軍事威懾，尤其共軍戰機頻頻闖越台海中線挑釁，使得已面臨中壽期的我空軍戰機後勤補保費用持續攀升。自共軍二○一九年擴大對台軍事操演規模以來，空軍三年內一度欠下總計三百億餘元後勤補保款項，必須遞延付款；國防部雖緊急調度資金支援，仍欠三、四十億餘億元款項，等待新年度預算案奧援。

空軍司令部昨天表示，因應敵情威脅，已提升軍購籌補優序，並採國防自主、國機國造等政策，增加後勤支援裕度；而各項軍（商）購均依任務需求編列預算，配合實際交運及委商執行情況，檢討付款。

共軍數年來透過軍演，對我持續進行海空威懾，戰機頻繁大規模出海，國軍全力反制過程中，空軍後勤維持預算年年高漲，已一度出現預算不敷實際支出而未能按時給付款項給委託軍民保修單位的情況；軍機零附件也因有限的年度預算，無法一次補足，在中共空軍持續對台海加壓情勢下，過去部分年度零附件年籌補率竟僅五成餘，嚴重影響裝備維修補保。

知情立委透露，二○一九年到二○二一年在戰機維修補保遞延付款的金額，三年合計一度達到三百餘億元，後經國防部透過預備金或預算調節，目前降低到五十億餘元，但時仍出現委商預算編列不足延遲支付的現象，必須延遲支付貨款。

立委指出，其實空軍為因應敵情，每年度的補保後勤預算，保守估計已提升至近兩百八十億餘元之譜，其中規畫自辦或委商進行零附件採購的成數不到七成，但實際上都達到百分之百，顯示原先編列的預算案無法滿足戰備需求，委商保修預算不足，因此欠下款項。

此外，空軍「鳳展專案」執行空軍現役一百四十一架現役F-16A/B戰機能提升為F-16V型，最後一批十五架戰機目前正在漢翔台中廠區執行構改施工，預計今年底前完成。但全案導因美方無法及時交我同案採購的AGM-154型遙攻飛彈，因此全案須延至二○二六年完成，必要時須再行分批回廠更新軟體。

據了解，未來一百四十一架F-16V戰機改裝完成後，未來規畫擔負此型彈戰備任務的戰機，恐都須回廠再進行軟體改裝。此時至二○二六年間改裝線能量與人力維持，都是支出。我國雖號稱要建立亞洲F-16戰機的維修線，但始終是由我方戰機改裝維修的需求能量支持。

空軍司令部表示，F-16型機構改進度正常，並於今年底完成機隊性能提升；現依計畫節點籌獲F-16型機新式武器裝備，以持續提增戰機作戰能力。