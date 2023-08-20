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共軍戰機闖越海峽中線 加長在中線東側飛行時間

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布8月19日（星期六）6時至8月20日（星期日）6時止的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部公布8月19日（星期六）6時至8月20日（星期日）6時止的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部上午公布昨天台海當面挑釁我空防27架共軍戰機航跡示意，共軍戰機越過海峽中線，在中線東側空域留空時間久，進行較長時間飛行。

國防部上午公布中共解放軍台海周邊海空域動態，從8月19日星期六6時至8月20日星期日6時止，國軍偵獲共機45架次，共艦9艘次，持續在台海周邊活動；其中27架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域。國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，北部海峽空域有蘇愷-30戰機9架次，分兩批飛越中線，中南部海峽空域有殲-11戰機4架次、殲-10戰機12架次，分成三波次飛越台海中線，有一架運9通信對抗機在中線南側延伸空域活動，各型都在中側空域，進行較長時間飛行，另有一架艦載直9反潛升機，在巴士海峽空域升空，顯見共艦逗留這個海域，試圖箝制水道。

台海 戰機 國防部

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