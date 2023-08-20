共軍戰機闖越海峽中線 加長在中線東側飛行時間

空軍恢復舉辦中斷3年的營區開放活動，吸引超過10萬人入場，也使今年的八一四空軍勝利紀念日，顯得比往年引起更多的關注與討論。發生於86年前的杭州筧橋空戰，固然是國軍至今緬懷紀念的首勝，然而八一四被社會大眾普遍所知，必須要感謝1977年上映的電影《筧橋英烈傳》。本片不僅是當年票房冠軍，在第14屆金馬獎又拿下最佳影片與導演等6個獎項。 《筧橋英烈傳》拍攝時，當初參戰的飛官或家屬，許多都還在世，蒐集資料的難度不大，然而本片身為肩負宣教任務的「愛國片」，劇情不免出現刻意美化或簡化。片中空戰特效由日本東映協力，在當時國片是創舉，讓觀眾大呼過癮，但以如今標準就嫌簡陋。有時受限技術或成本，甚至直接以1970年代國軍的螺旋槳飛機上場瓜代。 因此，40多年後軍事迷重看《筧橋英烈傳》，劇情故事當然已經熟稔，但從各鏡頭間「找碴」，仍然趣味十足。...

2023-08-20 07:30