中共打軍事威懾影片戰 國軍以我艦對峙徐州艦畫面回擊
共軍對台展開軍事操演，昨天公開艦艇在台海周邊與我艦對峙畫面。國防部今天也公布三軍戰備反制畫面，公開我海軍成功級田單軍艦監控中共徐州號飛彈護衛艦的畫面，顯示海軍船艦持續偵巡，監控共艦。
共軍東部戰區昨宣稱共軍海空兵力在台灣周邊，組織海空聯合戰備警巡，進行聯合演訓，江湖二級台州艦等艦艇監控我濟陽級巡防艦，與我艦對峙。
中共東部戰區也公布空軍第10轟炸機師（94810部隊） 空28團H-6K，掛空射型鷹擊-12升空，海軍快艇21支隊（91792部隊）022飛彈快艇，自駐地福建寧德福鼎市猴子鼻發航出海等畫面。
國防部表示，中共東部戰區在台灣周邊海空域軍演，國軍持續加強戒備，派遣海軍、空軍兵力應對；地面部隊保持常態、加強區域聯防，強化防空及突發狀況應處。
國防部指出，面對共軍挑釁，國軍官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情，依照守中線，守領海，守主權原則，堅定不退縮。空軍戰機加強戰備巡弋，海軍船艦持續偵巡，監控共艦。
國防部說，備戰不求戰，應戰不避戰，國軍官兵秉持堅強意志，有能力，有決心，有信心確保國家安全。
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