屢傳逃兵謠言 金防部提告

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎3月9日才傳出失聯，後證實人在廈門，隨後7月與前天網路上又陸續出現爆料，繪聲繪影講述「又有逃兵」，讓金防部不堪其擾。昨下午派員到金門地檢署告發，表示不法散布假訊息，可處2年以下有期徒刑。

網路上多個論壇持續爆料，「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」假訊息，金防部昨不忍了，駁斥是假消息，並由政戰主任張榮順偕同法務組人員，到金門地檢署以刑事誹謗罪及違反社會秩序維護法第63條第1項第5款等，遞狀告發。

「逃兵謠言就是以訛傳訛」張榮順表示，昨中午點名都全員到齊，防區內全體官士兵均堅守崗位，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」狀況，國人切勿聽信轉傳。

他強調，提告是想告訴大家，軍方也非常重視此事，希望藉由告發，以正視聽，而不是只告該名網友，後續將由地檢署指揮警察機關，追查不實言論的網路來源。

金防部指出，國軍及檢警單位將合作，打擊刻意捏造假訊息惡意分子，呼籲國人團結一心，持續支持國軍，官兵均堅守崗位，絕不懈怠，讓敵人無任何可乘機會。

金門地檢署表示，接獲金防部的提告書狀後，已立案偵辦，並指揮調度相關司法警察單位，追查消息來源與背後有無其他勢力介入。