不忍了！網路屢傳又有逃兵 金防部提告盼檢警追查假消息

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎在今年的3月9日傳出失聯，後來證實人在廈門，之後包括7月與昨日網路上都有爆料，繪聲繪影的講述又有逃兵，金防部不堪其擾，今天嚴正駁斥強調是假消息，下午3點多也由法務組向金門地檢署告發，就不法散布假訊息追究刑事責任，以正視聽。

多個網路論壇爆料「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」的假訊息，金防部「不忍了」，今日下午3點多由政戰主任張榮順偕同法務組人員，前往金門地方檢察署遞狀告發。

張榮順表示，這類爆料屬於不實內容，且有造成社會不安之虞，依刑法第151條「已加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑」與第310條第1、2項「意圖散布於眾...」等，為正視聽，以維護軍譽，特別具狀告發。