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網傳又逃兵 金防部：中午點名全到齊 將報警追假消息

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
近日網路上又有新爆料，講述昨天又有逃兵，且人數比上次翻倍。對此金防部今天嚴正駁斥，強調是假消息，不排除係敵人認知作戰伎倆。記者蔡家蓁／攝影
近日網路上又有新爆料，講述昨天又有逃兵，且人數比上次翻倍。對此金防部今天嚴正駁斥，強調是假消息，不排除係敵人認知作戰伎倆。記者蔡家蓁／攝影

金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎在今年的3月9日傳出離營失聯，後來證實人在廈門，消息震撼兩岸，近日網路上又有新爆料，並以「「邱班長，你的兵又跑了」為題，繪聲繪影的講述昨天又有逃兵，且人數比上次翻倍。對此金防部今天嚴正駁斥，強調是假消息，中午才剛點名是全員到齊，軍方將前往金門縣警局報案，請警方協助追查不實謠言的來源。

針對近期多個網路論壇爆料「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」一事，金防部政戰主任張榮順說明，防區內全體官士兵均堅守崗位，克盡職責，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」情事，籲請國人切勿聽信轉傳。

據了解，自從二膽上兵逃兵事件之後，網路上三不五時就有類似的「逃兵爆料」，讓軍方也相當困擾，有人懷疑是有人惡作劇、也有人認為是「阿共的陰謀」；消息人士表示，最近因為八二三戰役65週年紀念活動，金防部上下都忙得人仰馬翻，忽然又來網路爆料，讓軍方人士頭痛不已，據悉，將尋求警方協助，希望揪出幕後亂放話或惡搞之人。

金防部也強調，部分捏造的假訊息，刻意打擊民眾對國軍的支持及信心，不排除係敵人認知作戰伎倆，籲請國人切勿以訛傳訛、轉傳假訊息，避免誤入敵人破壞國家安全之圈套。

金門 假訊息

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