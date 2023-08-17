國安危機？中華電信太慢 太平島官兵被迫用中國移動訊號聯外

台灣基進今天接獲陳情揭露，南沙太平島駐軍無法使用中華電信訊號，必須使用中國移動訊號對外聯絡，有鑑於中國並非距離太平島最近的國家，而且與南海周邊各國都有嚴重軍事衝突，呼籲加速基礎建設，以免淪為中國侵略南海的旗子，因而受到國際社會唾棄。

台灣基進上午舉行記者會，陳情人透過影片自述，登島出發前與在島上的學長，無法正常使用通訊軟體溝通，上島後更發現當地的網路通訊品質不良，訊號速度極慢，傳言上島前向中華電信申請「中港澳漫遊服務」，軍事基地竟然須接收「中國移動」漫遊訊號，而且比中華電信更快更方便。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺表示，太平島的台灣通訊網路服務不良，邊防官兵轉用接收良好的敵人訊號，實在是嚴重離譜的國安危機，一方面官兵的手機網路使用行為，曝露在被中國擷取的風險當中；另一方面手機訊號被定位，官兵在島上的作息與工作，甚至海上的航跡定位，可能透過手機訊號遭敵對勢力記錄。

楊佩樺強調，台灣基進並非要究責島上官兵使用中國訊號，而是希望相關單位動手改善基礎設施，維護國家安全，至少一半以上的海巡與國防基層官兵都清楚，太平島幾乎沒有訊號，質疑相關單位對現況無所作為，希望政府部門能夠針對問題盡速解決，而不是解決提出問題的人。

台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評指出，2013年中華電信投入700萬元，進行行動通信服務建設，2017年再投入3000萬元預算，駐島官兵和親友能夠透過衛星傳輸電路提供的4G服務保持通訊，2018年中華電信等相關主管更親臨東沙島實地視察。

林意評說，根據中華電信官網顯示，東沙島雖然有3G以上訊號，南沙太平島卻僅有2G基地台，提供官兵基本通話，相較5年前的考察事實不符。

台灣基進黨主席王興煥表示，南海諸島牽涉多國利益，太平島位居南海的心臟地帶，中國積極經營南海諸島渚碧礁、美濟礁、永署礁形成三角守望，已經布署防空導彈、防空雷達、機庫堡壘與科學研究據點，如果再佔領東沙群島與太平島，恐將進一步掌控南海。

王興煥認為，如果放任我國有駐軍的太平島「中國化」，台灣的國際空間及抗中友邦的尊重都會倒退，放棄太平島就等於放棄南沙群島，經濟海域的退縮將使漁船作業更加艱難，更遑論海域下方龐大的天然氣資源。