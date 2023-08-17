快訊

雨彈狂炸！10縣市大雨特報 新北2區淹水警戒

被偷活該？大英博物館珠寶失竊，殖民掠奪的文物爭議

「山道猴子」悲劇主角是超商店員 全家打破沉默回應了

國安危機？中華電信太慢 太平島官兵被迫用中國移動訊號聯外

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進上午舉行「太平島邊防現國安危機，南島通訊中國整碗捧走」記者會。圖／台灣基進提供
台灣基進上午舉行「太平島邊防現國安危機，南島通訊中國整碗捧走」記者會。圖／台灣基進提供

台灣基進今天接獲陳情揭露，南沙太平島駐軍無法使用中華電信訊號，必須使用中國移動訊號對外聯絡，有鑑於中國並非距離太平島最近的國家，而且與南海周邊各國都有嚴重軍事衝突，呼籲加速基礎建設，以免淪為中國侵略南海的旗子，因而受到國際社會唾棄。

台灣基進上午舉行記者會，陳情人透過影片自述，登島出發前與在島上的學長，無法正常使用通訊軟體溝通，上島後更發現當地的網路通訊品質不良，訊號速度極慢，傳言上島前向中華電信申請「中港澳漫遊服務」，軍事基地竟然須接收「中國移動」漫遊訊號，而且比中華電信更快更方便。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺表示，太平島的台灣通訊網路服務不良，邊防官兵轉用接收良好的敵人訊號，實在是嚴重離譜的國安危機，一方面官兵的手機網路使用行為，曝露在被中國擷取的風險當中；另一方面手機訊號被定位，官兵在島上的作息與工作，甚至海上的航跡定位，可能透過手機訊號遭敵對勢力記錄。

楊佩樺強調，台灣基進並非要究責島上官兵使用中國訊號，而是希望相關單位動手改善基礎設施，維護國家安全，至少一半以上的海巡與國防基層官兵都清楚，太平島幾乎沒有訊號，質疑相關單位對現況無所作為，希望政府部門能夠針對問題盡速解決，而不是解決提出問題的人。

台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評指出，2013年中華電信投入700萬元，進行行動通信服務建設，2017年再投入3000萬元預算，駐島官兵和親友能夠透過衛星傳輸電路提供的4G服務保持通訊，2018年中華電信等相關主管更親臨東沙島實地視察。

林意評說，根據中華電信官網顯示，東沙島雖然有3G以上訊號，南沙太平島卻僅有2G基地台，提供官兵基本通話，相較5年前的考察事實不符。

台灣基進黨主席王興煥表示，南海諸島牽涉多國利益，太平島位居南海的心臟地帶，中國積極經營南海諸島渚碧礁、美濟礁、永署礁形成三角守望，已經布署防空導彈、防空雷達、機庫堡壘與科學研究據點，如果再佔領東沙群島與太平島，恐將進一步掌控南海。

王興煥認為，如果放任我國有駐軍的太平島「中國化」，台灣的國際空間及抗中友邦的尊重都會倒退，放棄太平島就等於放棄南沙群島，經濟海域的退縮將使漁船作業更加艱難，更遑論海域下方龐大的天然氣資源。

太平島 台灣基進 南海 中華電信 國安

延伸閱讀

台灣唯一通過國際認證！中華電信養出資安小金雞 力拚IPO

北市社宅大噴水 基進諷：徐巧芯的迴力鏢來得又快又急

台灣基進要求明訂中國為敵國 批國防部曖昧退縮掩耳盜鈴

徐巧芯爆台南沙崙綠能科技城漏水 基進：漏水的是她的腦袋

相關新聞

國安危機？中華電信太慢 太平島官兵被迫用中國移動訊號聯外

台灣基進今天接獲陳情揭露，南沙太平島駐軍無法使用中華電信訊號，必須使用中國移動訊號對外聯絡，有鑑於中國並非距離太平島最近...

國防部：2架次共機侵擾西南及東部空域

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機10架次（其中進入西南及東部空域2架次）、共艦6艘次，持續在台...

814空戰／空軍不想提的難堪歷史 蔣中正為何要組敢死隊炸日本航艦？

蔣中正為何要空軍飛行員組成敢死隊炸日本航艦？多年來，這是空軍紀念八一四時鮮少提及，甚至就當沒有發生過的事。每到紀念日僅歌頌當時的空戰英雄四大隊大隊長高志航，卻忘記同時間發生的這段歷史，總是留下一段空白。 資深記者高凌雲以美國國務院解密檔案及戰後日本防衛廳修編二戰戰史，為您補上這段歷史，深入當年那段不為人知的八一四...

神祕791旅 管轄特種飛彈

陳水扁政府時代研發雄二Ｅ（雄昇）巡弋飛彈，馬英九政府開始量產服役，是軍事圈公開祕密，但因事屬敏感，軍方對相關資訊仍然諱莫...

新聞眼／蔡政府驗收「國防自主」

馬政府時期曾有資深具影響力的國民黨籍立委，建議讓雄二Ｅ攻陸飛彈在國慶或紀念抗戰的國防展演亮相，但在考量兩岸關係的背景下被...

觀察站／國軍具反擊能力 但須友盟情資

共軍在美國前眾議長裴洛西訪台期間發射多枚導彈飛越我領空落入東部海域，展現軍事挑釁威懾；我攻陸飛彈曝光，不無傳達「你敢打我...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦