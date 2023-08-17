聽新聞
test
0:00 / 0:00
神祕791旅 管轄特種飛彈
陳水扁政府時代研發雄二Ｅ（雄昇）巡弋飛彈，馬英九政府開始量產服役，是軍事圈公開祕密，但因事屬敏感，軍方對相關資訊仍然諱莫如深。此次聯合報攝影記者獨家拍到試射畫面，確認雄二Ｅ飛彈外型，與外界以美製戰斧飛彈為類比的猜測，相去不遠。
空軍防空暨飛彈指揮部下轄五個防空旅，各旅再轄數個防空飛彈或高砲營。旅番號為七九一至七九五，個位數字對應所在作戰區。然而七九一旅並不在第一作戰區（澎湖），旅部位於桃園楊梅，其下的六四一、六四二飛彈營，使用的不是天弓、愛國者之類防空飛彈，而是神祕的「特種飛彈」。依據外界已知資訊，飛彈裝在發射箱內，由拖車頭曳引，可以利用公路隨處機動發射。
比起一般部隊的資訊公開，國軍極少發布七九一旅的訊息。前幾年防空飛彈指揮部曾在官方臉書秀出長官視導該旅的照片，隊徽上類似戰斧飛彈的圖案，或是「千里破敵，捨我其誰」的隊訓，被眼尖媒體發現並報導。軍方旋即將照片撤下，此後再也不發布該單位新聞，其敏感度可見一斑。
蔡政府編列兩千四百億元「海空戰力提升計畫採購」特別預算，包括雄昇飛彈在內的十項武器製造案。依據國防部送交立院的說帖，雄昇計畫執行時間是民國一一一至一一四會計年度，共需耗資一百七十億元，已編列一百卅三億餘元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言