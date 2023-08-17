新聞眼／蔡政府驗收「國防自主」

馬政府時期曾有資深具影響力的國民黨籍立委，建議讓雄二Ｅ攻陸飛彈在國慶或紀念抗戰的國防展演亮相，但在考量兩岸關係的背景下被否決，此次在蔡政府執政後期「意外亮相」，將是蔡政府近期一連串驗收「國防自主」的重要引言。

包括中科院在內的軍方，過去不能說沒有驗測過攻陸飛彈，只要射擊通報載明射高「無限高」的彈種，多會引起關注，但除疑似「強弓專案」在台東成功發射的靶彈曾被目擊外，自屏東九鵬基地升空的攻陸飛彈始終沒有被目擊紀錄。此次民眾能全程目擊，訊息如何曝光，耐人尋味。

蔡政府在國防建軍上向來講究與馬政府時期區別，船要造得更大、更多，火砲要更強、更準，昨天這枚雄昇攻陸飛彈的曝光，為蔡政府後續一連串國防自主施政的驗收帶來吸睛效果。

扁政府執政末期，部分國防高層官員曾大談攻陸飛彈，但只是嘴上功夫；蔡政府透過細膩操作，讓攻陸飛彈戰力「具象化」，接下來還有潛艦國造ＩＤＳ原型艦「下水」、軍備局「鐵騎專案」四輪戰鬥偵搜車在台北航太展亮相、「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」完工，自製勇鷹高教機逐次交機。