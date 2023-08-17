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觀察站／國軍具反擊能力 但須友盟情資

聯合報／ 記者洪哲政
蔡英文總統2021年11月曾赴花蓮視導，在飛彈發射車前聽取解說。圖／總統府提供
蔡英文總統2021年11月曾赴花蓮視導，在飛彈發射車前聽取解說。圖／總統府提供

共軍在美國前眾議長裴洛西訪台期間發射多枚導彈飛越我領空落入東部海域，展現軍事挑釁威懾；我攻陸飛彈曝光，不無傳達「你敢打我、我也能即時反制」的政治訊息。不過，我國沒有衛星，長程預警雷達又受限地球曲度而無法觀測遠程動靜，一旦攻陸飛彈打進敵區後無法即時確認「打中了沒？」仍須透過情報合作，藉由友盟衛星即時監控掌握戰果。

我國擁有長程攻陸飛彈早是國際認證的事實，此次雄昇飛彈成功發射的畫面曝光，除了將過去始終遮掩的攻擊性戰術思維檯面化，也向國際友盟傳達，我國軍已具備不對稱威嚇的即時反擊能力。

空軍目前有雄昇、擎昇與研發生產中的雄隼等多款攻陸飛彈，其中次音速的巡弋飛彈攻擊範圍約可涵蓋六百到一千公里範圍，下令攻擊權責在國軍聯合作戰指揮中心（ＪＯＣＣ），據信標定數十處共軍雷達站、軍用港口或機場設施，但我長程攻陸飛彈部隊長期面臨飛彈發射後無法掌握飛彈是否擊中目標的窘境。

雄昇飛彈目標獲得的原理，是先預先輸入衛星圖資「教」飛彈自行「認路」，飛彈低空飛進敵區內陸後，以特殊地標作為轉向依據，但我攻陸飛彈運用的是商規衛星定位系統，除目標定位會有小誤差，圖資也必須更新，免得路徑地貌一改變，飛彈不認得路。

圖資可以商購衛星影像持續輸入更新，但國軍目前沒有自主的即時衛星偵照系統，無法掌握攻陸飛彈進入內陸後是否確實擊中目標，作為下一波攻擊依據，也就是說，我攻陸飛彈「源頭反制」的戰術作為，仍要依賴美國等友盟協同。

跨海攻擊內陸涉及大國盱衡區域情勢的衡平態度，美國若不配合，我國號稱自主的攻陸戰術成效就會打折扣。但我方顯將繼續下重本投資攻擊性武器，此舉一經檯面化，兩岸情勢對峙、軍事對抗勢將因此更為無解。

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