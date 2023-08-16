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肯定雄昇飛彈嚇阻功能 專家提醒：勿為政治目的招搖
國軍今天（16日）清晨近五點時在屏東九鵬基地進行地對地彈道飛彈測考，雄二E（雄昇）飛彈的身影首度曝光，對此學者認為，我方研發可以攻擊大陸的反制性武器，固然不足以改變台海軍事態勢，但對於增加軍事上嚇阻力，的確具備一定效果。然而這些裝備究竟敏感度極高，相關訊息的曝光，或許有助於民心士氣或政府聲望，但對於國防安全係數的影響未必是正面，尤其可能影響到我方關鍵技術與硬體的引進，不可不慎。
淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，軍事上本來就是攻守一體。近年來成為話題的外購或自製武器，基本上「盾」的成分較大，如果國軍在防禦之餘，也能夠擁有「矛」，雖然兩岸量體懸殊，以我方的數量與性能，不足以改變台海的軍事態勢，甚至未必能改變如果開戰的結果，但是對於增加軍事上的嚇阻能力，絕對是正面之舉。而從俄烏戰爭等例子可看出，戰爭具備極高度的消耗性，因此任何裝備都需要累積一定的數量，才能發揮足夠的效用。
至於我方反制打擊武器的研發與量產部署，是否應該對外曝光甚至展示？黃介正對此表達憂心，認為最好方式還是可做不可說，「悶聲幹大事」，否則可能弊大於利。他指出，如果研製的成果尚未成熟，真正實力不及對外的宣傳，如此言過其實，對於國防安全係數並非正面效果。尤其台灣政治情境非常特殊，華府對我方研製攻擊中國大陸的武器，至少公開層面不會支持，因為反擴散、技術管制仍是美方一貫主張，甚至對台灣政府當局也未必足夠信任。一旦台灣的攻擊性武器成為熱門話題，對於我方研發或製造這些武器，所需的關鍵性技術或零附件，取得難度都會因此變高。另外，各方面資訊曝光多了，外界也就可以推測其性能，甚至回追某些關鍵零件的來源，這對於我方後續的量產與研發，同樣也是利空消息。
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