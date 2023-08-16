空軍驗證雄昇飛彈戰備性能 我國攻陸飛彈射擊首曝光

國軍今天在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的攻陸超音速巡弋飛彈。彈體主段飛行一個多小時，達成預期的驗測目標。

空軍今日清晨4時許的黑暗中發射這枚雄昇飛彈，可目視其火箭加力器脫落後，彈體噴射衝壓點燃，順利飛行了一個多小時。

空軍防空暨飛彈指揮部目前的具備長程攻陸特種飛彈彈種，長期戰備的有雄昇、擎昇（舊稱雲峰），強化海空戰力特别預算生產的則是增程型的雄昇，代號為雄隼，一般認為將我壓制武器射程從600公里提升到1000公里。

今晨這枚雄昇是國軍長年以來雄二E型攻陸飛彈發射首度面世，只是在黑暗中只能目視使用固體燃料的加力段尾焰並落入海中，使用油料的主彈體點燃後影像並不明顯。

雄昇飛彈具備超音速的性能，因此需要加力段將彈體推動到一定速度後，負責巡航的「鯤鵬」引擎才會啟動。如雄三超音速飛彈加力器會讓彈體加速到0.8馬赫，再讓巡航引擎啟動。

空軍上午持續在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，現場清晨另有靶機升空，並放出阻力傘掉落海面，但目視可及在九鵬凌空的IDF戰機並未及時發射飛彈。但據了解，靶機是中彈後掉落海面。