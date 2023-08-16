九鵬愛2飛彈提前爆炸 軍方追因

國軍昨天在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，一枚愛國者二型防空飛彈升空後提早爆炸，空軍正深入調查肇因；而針對日前F-16戰機攻艦測考投彈失誤，空軍則表示將對當事飛行員與督導人員究責。

九鵬基地昨進行精準彈藥射擊，一枚愛國者二型防空飛彈升空後不明原因在空中提前爆炸，另一枚隨即升空順利轉向目標。

國防部昨天例行記者會，對於飛彈提前爆炸原因，列席的空軍參謀長曹進平表示，昨晨試射時確有「某種彈」發生異常現象，但確實原因與後續情況空軍暫無法說明，需要進一步查證，暫無法向外界報告。

曹進平說，實彈射擊的科目原本設計的目的就是用來作部隊戰訓成果與飛彈公信能的驗證，不管彈藥射擊的情況好或壞，操作的表現正常或異常，空軍都會詳細記錄分析，作為後續戰備整備的依據；對參訓部隊而言，無論如何，都會有戰備訓練的意義與價值。

至於空軍日前在屏東九鵬海空域實施F-16V戰機攻艦測考，一枚MK82兩千磅炸彈未投入目標區，爆炸後險波及海巡艇。據了解，當天這架F-16雙座機負責炸射的飛官甫自高司輪調返回飛行部隊，對炸射使用的瞄準具技術已然生疏，而當日並未使用任何雷射導引裝備輔助。