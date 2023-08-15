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814勝利紀念 軍友社榮譽理事長李棟樑連兩日赴空軍慰勞

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）慰勞空軍石門雷達站，與官兵話家常。圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）慰勞空軍石門雷達站，與官兵話家常。圖／軍聞社

「八一四」空軍勝利紀念86周年，中華民國之友社榮譽理事長李棟樑，一連兩天到空軍慰勞官兵。14日他到位於北市北安路的空軍司令部，拜會副司令劉峯瑜中將、參謀長曹進平中將、政戰主任姜光華中將等高階幹部，並在司令部餐廳以國賓飯店便當宴請官兵代表。李棟樑表示，自己多次走訪空軍，到了司令部，就有回娘家的感覺。他除了頒發慰問金給空軍司令部，也一一致贈小禮物給參與會餐的官兵們。

15日李棟樑則與軍友社秘書長簡士偉、國防部政戰局副局長張維新等一行，到位於全台最北端富貴角的空軍石門雷達站慰勞官兵，司令劉任遠上將則以地主身分相迎。李棟樑除了頒發慰問金給部隊，也邀請外燴廚師「辦桌」犒賞全體官兵。他表示，自己過去在理事長任內，就會到偏遠小單位宴請官兵，先前三年因為新冠肺炎而中斷，如今疫情趨緩，終於可以再恢復，表達對弟兄姊妹們感謝之意。

108年的814，李棟樑也到空軍勞軍。那次他前往台東綠島，慰勞當地的空軍氣象站與鷹式飛彈官兵。駐守台東知本、前進綠島部署的鷹式飛彈連，也是國軍最後一支鷹式飛彈部隊，日前才舉行除役典禮。

李棟樑也指出，自己雖然已經卸任，但仍然會繼續以實際行動，作國軍的堅實後盾；他會持續安排慰問行程，替第一線捍衛領空的官兵加油打氣；如果官兵有什麼需要幫忙之處，也歡迎寫信與他聯絡。

軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞空軍石門雷達站，致贈官兵小禮物。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞空軍石門雷達站，致贈官兵小禮物。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左五）慰勞空軍司令部，與副司令劉峯瑜中將等幹部合影。圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（左五）慰勞空軍司令部，與副司令劉峯瑜中將等幹部合影。圖／軍聞社

空軍 飛彈 台東 國軍

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