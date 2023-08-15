六軍團為九三軍人節暖身 「這名工兵」將上場為職棒開球

陸軍六軍團為九三軍人節活動暖身，17日將於樂天桃園棒球場盛大舉辦北部場次「全力出擊」職棒開球活動，安排曾是職棒投手的53工兵群上兵潘韋辰「重回投手丘」開球，也邀請今年參與漢光39號演習實兵操演的軍、警、消五大單位代表領唱國歌。

另據了解，陸軍六軍團將於9月期間在湖口基地舉行營區開放活動；海軍則於11月於高雄新濱碼頭舉行營區開放。

第三作戰區今天表示，本周四（17日）將配合國防部民國112年軍人節系列活動，將於樂天桃園棒球場盛大舉辦北部場次「全力出擊」職棒開球活動，並邀請官兵和眷屬進場欣賞球賽，以具體行動力挺棒球運動。

作戰區表示，裝甲542旅官兵日前也偕同樂天桃猿棒球隊和啦啦隊員，在湖口營區拍攝此次「全力出擊」職棒開球活動宣傳照。CM11戰車、CM34八輪甲車與球隊主題球衣「林地勇虎」相互輝映，大顯潮流，帶出陸軍「親愛精誠」的忠誠軍風，同時彰顯國軍就是人民生活最大的支持。

此外，第三作戰區、海軍陸戰隊、憲兵隊、警察、消防等五大單位代表共同領唱國歌，代表著「國家安全，共同守護」的精神與全民力量的凝聚。

作戰區表示，活動由53工兵群潘韋辰上兵擔任開球投手，由於潘上兵服役前曾為職棒投手，如今投身軍旅，以不同身分重新站上投手丘，展現對國家和棒球的熱愛與執著，讓這場賽事的開球活動別具意義。

阿美族的潘韋辰曾效力於中華職棒中信兄弟隊擔任投手，他因運動傷害而離開職棒圈，後成為志願役士兵。