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台海軍事情勢嚴峻 國軍機艦明年油料費用編列破百億元

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部後次室軍品整備處處長陳春忠。圖／取自國防部直播
國防部後次室軍品整備處處長陳春忠。圖／取自國防部直播

國防部後次室軍品整備處處長陳春忠今天表示，預判明年有更多敵情挑釁，國軍明年度機艦油料費，預編110億元。與今年同一科目71億餘元相較，增加近40億元。

國防部上午舉行記者會，空軍初教機與強弓計畫增程型天弓三型飛彈，未列入明年國防預算案，空軍參謀長曹進平表示，空軍使用T-34C型初教機，距離機隊屆壽，還有段時間，現在為止，對未來初教機籌獲方式，都還在資訊蒐整及評估階段，籌獲方式未定，沒有外傳國防部不同意納案，其餘建軍備戰規畫內容，援例不對外評論。

國防部戰規司建軍規畫處處長熊勝榮指出，軍事投資預算均按預算額度與防衛作持續編列，2024年國防預算仍在審查中，不評論相關臆測。

對於外傳中共加強對台軍演，我海空軍應處任務耗油，陳春忠表示，因應敵情威脅嚴峻，今年油量預算是編列71億餘元，均依約支付油款，沒有欠款情事，但預判明年會更多，明年度暫編110億元油料費。

國防部 空軍 國防預算

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