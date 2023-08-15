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賴清德出訪台海軍情 國防部：未見共軍大規模演習行動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
兩架殲16D電子作戰機昨在我西南空域活動。圖為殲16D同型機。圖/取自國防部網頁mnd.gov.tw
兩架殲16D電子作戰機昨在我西南空域活動。圖為殲16D同型機。圖/取自國防部網頁mnd.gov.tw

副總統賴清德過境美國出訪南美洲，當面台海敵情是否因此升溫，國防部發言人孫立方上午表示，目前為止我方沒有看到中共有相對比較大規模的演習或行動。國軍仍將並用聯合情監偵手段，嚴肅掌握台海周邊動態，適切應處。

根據國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，8月14日6時至8月15日6時止，國軍偵獲共機18架次、共艦5艘次持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，有5架次共機，兩架蘇愷30戰機出現在北部空域，越過中線，兩架殲10戰機在西南部，越過中線延伸空域，另有兩架殲-16D電戰機，也在同一空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午舉行記者會，對於賴清德副總統過境美國，國防部是否發現中國大陸在台灣附近海空軍軍事活動明顯增加，孫立方表示，國軍本料敵從寬的態度，掌握台海所有共軍動態，包含各種針對或非針對行動，是國軍無可旁貸的職責，也是一直在執行的事。

他說，關於台海海空動態，每日晨間都會公布，國軍應對敵人威脅中，國軍秉持不怯敵、不挑釁原則，面對中共所有行動，同時運用聯合情監偵手段，綿密掌握台灣周邊狀況，檢派適當兵力應處。

孫立方表示，去年8月前美國前眾議院議長裴洛西女士來訪時，中共宣布大型規模的軍演，同時在軍演過程中，用海空兵力對台執行威懾，也由二砲部隊對台海周邊執行實彈射擊；今年4月中共同樣以蔡總統出訪作為藉口，宣布執行聯合利劍演習，同樣以相當規模海空兵力，進行聯合戰備警巡，從不同方向對台海周邊實施威攝。

孫立方說，賴清德出訪到目前為止，國軍是以料敵從寬的態度，應對共軍所有可能的狀況，這是國防部作為一個負責國家安全單位需要的基本態度，目前為止，我方沒有看到相對比較大規模的演習或行動。這不代表國軍放鬆戰備警覺與決心。

國軍 台海 國防部

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