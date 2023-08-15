影／國軍精準彈藥射擊愛國者飛彈自爆 空中炸出火花
國軍今天在屏東九鵬基地進行年度精準飛彈射擊操演，國內最機敏與精銳的各型飛彈盡出，不過今天清晨疑似在進行愛國者二型飛彈射擊時，第一枚飛彈剛射出後不久突然發生自爆，目前中科院及軍方正在了解原因，隨後發射的雄三飛彈則是順利命中目標。
根據空軍司令部發布的重要操演，主要是針對東南部海域，從這個月1日到25日，有空對空和空對海飛彈，還有反艦和防空飛彈的實彈射擊。今天清晨6時許九鵬基地進行愛國者飛彈射擊，第一枚剛射出後飛彈射向高空，發出一聲巨響之後發生近距離爆炸，在空中炸出火花，但射擊並未停止，第二枚則順利發射並命中目標。相隔一個小時後，也就是早上七點半左右，又發射一枚雄三飛彈，順利擊中目標，操演算是順利完成。
據了解，愛國者飛彈每兩年在國內試射一次，從未有失誤狀況，因此今天發生自爆意外，相當令人意外。
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