F-16戰機測考炸彈偏離目標 空軍：究責飛官與督導人員
空軍在屏東九鵬海空域實施F-16V戰機攻艦測考，一枚2000磅炸彈投錯區域，爆炸後險波及負責操演海域警戒的海巡艇。空軍司令部參謀長曹進平上午表示，飛行員與督導人員將究責。
曹進平說，8月9日下午是由空軍嘉義聯隊一架F-16雙座戰機，在九鵬空域執行實彈射擊任務，當時使用2000磅炸彈，任務進入攻擊航向，與海巡警戒艇、靶標在同一軸線，所以會有任務機飛向海巡艇的情況，當時情況是由飛行員控制炸射諸元時，不那麼精準，所以有相關違失，造成彈著點距實際目標距離比較遠，空軍無法實際精確量測這個偏失的彈著點，按對海巡艇官兵的詢問，其實在目視範圍都未看到彈著，初步估計距海巡艇應有數浬以上，不會是在海巡艇旁邊。
他說，實際操作內容細節牽涉戰術運用與戰力部署，不作詳細評論。
孫立方表示，所有戰備訓練目的，都是要找出問題，空軍經這次操演經驗，可納為後續執行戰備工作訓練參考，事件對整體戰力提升有其價值。但空軍將在改進後，全力避免再生類似狀況。
曹進平指出，空軍除對海巡艇同仁表達歉意外，也對飛行人員操作細節作詳細檢討，因操作人員對炸射諸元掌握的部分，不符合規範，會按照其操作程度究責，督導人員也有部分違失，會依事件經過詳細檢討，重點仍是事件得到的教訓與經驗，已將事件詳細分析，作官兵從事戰備訓練時後續參考。
據了解，當天這架F-16雙座機負責炸射的飛行員，剛自上級單位輪調返回飛行部隊，對炸射使用的瞄準具生疏，而當日未使用任何雷射導引裝備輔助。
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