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九鵬基地飛彈射擊後提前爆炸 空軍：原因待查

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍參謀長曹進平。圖／取自立法院直播
空軍參謀長曹進平。圖／取自立法院直播

屏東中科院九鵬基地上午進行兩枚飛彈試射，傳為愛國者二型防空飛彈，第一枚發射後，不明原因空中爆炸，另一枚順利升空轉向目標。對於飛彈提前爆炸原因，空軍參謀長曹進平今天表示，今晨試射時確有某種彈發生異常現象，確實原因與後續情況，空軍暫無法說明，需要作進一步查證，暫無法向外界報告。

國防部上午記者會，曹進平針對九鵬基地發射的彈種，以某種彈名之，不願公開說明是何形式飛彈。

曹進平說，實彈射擊的科目原本設計的目的，就是用來作部隊戰訓成果與飛彈性能的驗證，不管彈藥射擊的情況好或壞，操作的表現正常或異常，空軍都會詳細紀錄分析，作為後續戰備整備的依據，對參訓部隊而言，無論如何都會有戰備訓練的意義與價值。

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