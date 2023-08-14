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蔡總統空軍節視導東部地區部隊：強化國防戰力與韌性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午前往花蓮視導東部地區部隊時表示，佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地，感謝國軍7年來秉持著一貫的高標準照顧基地，無論是裝備和士氣，都保持在最佳狀態。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午前往花蓮視導東部地區部隊時表示，佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地，感謝國軍7年來秉持著一貫的高標準照顧基地，無論是裝備和士氣，都保持在最佳狀態。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午表示，佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地，感謝國軍7年來秉持著一貫的高標準照顧基地，無論是裝備和士氣，都保持在最佳狀態。政府落實國防改革，強化國防戰力和韌性，未來也會繼續給國軍更多支持，一起為國家安全努力。

蔡總統上午前往花蓮視導東部地區部隊，蔡總統指出，今天是空軍節，要感謝所有空軍弟兄姊妹，前天台中清泉崗基地睽違7年再次開放，無論是雷虎特技操演，或是主力戰機展示，都讓國人看到空軍的忠勇軍風。這幾年，政府推動國防自主，國機國造也有具體成果，去年國慶日，新式高教機勇鷹號已經在國人面前翱翔，提升F-16戰機性能，強化制空作戰能力。

蔡總統說，今天來到花蓮佳山基地，除了要在空軍節這一天，當面感謝空軍的辛勞，另一個重要的意義，就是在2016年總統上任後，第一個軍事行程就是來到這裡，把這個基地顧好，就是把台灣顧好；把這個基地看好，就是把台灣的國防看好。

蔡總統表示，7年過去了，看到空軍維持著一貫的高標準，把基地照顧得很好，無論是裝備、士氣都保持在最佳狀態，要和大家說一聲，辛苦了。7年前，她也向大家說，會和國軍站在一起；7年後，政府落實國防改革，也投入相當的資源，強化國防的戰力和韌性。這幾年來，國人越來越肯定國軍，國軍的表現，更讓世界看見台灣守護國家的決心。

空軍 國軍 花蓮

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