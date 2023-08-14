國軍擴大員額…訓練不足 專家憂步兵旅大而無當

針對國防部擬利用一年期義務役士兵，以復編的步兵基幹旅編實為數個海岸守備旅，有學者認為，我國長期實行「徵募並行」制下，許多戰力堅強的師級單位多次歷經縮編、改編又復編，國軍在實務上可有效執行。

但也有專家提醒，這個措施在國軍戰前預警時間越來越短的情況下，確有助於提升剛開戰時的國軍地面防衛作戰戰力，但憂心這些步兵旅恐怕會「大而無當」、難以運作。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，而國軍兵、火力屬於「十年建軍、五年兵整、一年戰備」的範圍，我國以往便長期實行「徵募並行」制，以往戰力堅強的師級單位如一一七師、二四九師等歷經縮編為旅、改編為新訓旅、再復編為實兵旅，國軍在實務上將可有效執行。「復編」各步兵旅未來若加以編實，可望有效充實作戰區的防衛兵力以及預備隊。

但國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，在台灣本島可供地面部隊進行基地訓練的場地有限，連常備部隊的聯兵營都無法每年實施基地訓練的情況下；這些由義務役役男組成的守備旅步兵營，不太可能有機會進入兵科訓練基地，接受完整、足夠的營戰鬥教練，使日後新編成的步兵守備旅大卻無當，根本難以運作。

揭仲說，這些守備旅還存在不少問題，當面對的是共軍一線的主戰部隊時，這些後備旅反而可能變成常備部隊的負擔。