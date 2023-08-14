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中科院強弓專案 雷達系統先上

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
部分天弓三型防空飛彈已與強弓系統完成介接。圖／本報資料照 洪哲政
部分天弓三型防空飛彈已與強弓系統完成介接。圖／本報資料照 洪哲政

中山科學研究院積極針對天弓三型防空飛彈「反彈道飛彈版」的「強弓專案」進行測試。據證實，中科院已突破主動相位陣列雷達的技術，成功與東部現役部署的弓三系統介接，並與空軍合作訂定天弓三型飛彈反飛彈的指揮管制程序。

不過，專案所需「兩節式」推進的強弓彈，並未爭取到納入明年度國防預算案中，但雷達系統先交由空軍使用，強化東部反飛彈戰力。

空軍司令部昨天回應表示，空軍各項武器裝備需求，均依敵情威脅及作戰需求妥慎評估，適切籌建國防武力；針對媒體探詢，涉及武器裝備部署，援例不予評論。

空軍日前在台中清泉崗營區開放展出天弓三型防空飛彈系統。空軍曾向立法院報告，中科院已完成「強弓專案」初期作戰測評，驗證系統偵追、接戰及反飛彈的能力，測試結果均符合驗證標準，空軍已將後續量產案納入兵力整建規畫。

據知情官員證實，依國防部強化東部反彈能力計畫，中科院已完成主動式相位陣列雷達與東部現役弓三飛彈系統介接，雷達已先行移交空軍使用，完成弓三反飛彈指管程序訂定，未來將配合強弓專案量產期程，將現行主要執行「反戰機」的弓三系統，提升為同時具備「反飛彈」性能的防空飛彈。

已陸續進行部署的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達四十五公里；據指出，「強弓專案」所研發的增程型天弓三型，彈體採兩節式，強化推進性能，將攔截目標高度提升到七十公里高處摧毀來襲道飛彈。

但據了解，中科院目前執行強化海空戰力特別預算中，仍在趕製天弓三型防空飛彈，強弓專案尚未獲明年度國防預算案支持。

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