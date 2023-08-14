國軍逐年擴大總員額 2029年將達26萬餘人

國軍將在明年一月一日恢復一年制義務役，據了解，陸軍目前「復編」五個基幹新訓旅，未來將部分以義務役兵員陸續補實，執行海岸守備任務。國軍也將逐年「擴軍」，兵力總員額將由現行的廿一萬五千人，在二○二九年時達到廿六萬八千六百人。

國防部昨天回應表示， 明年起義務役役男入伍訓練由五周調整為八周，部隊將增加必要單位及人力；而一年期義務役役男入營後，即納入國軍總員額列計。

國防部曾表示，二○二四年首波徵集入營服一年役期的役男約九千一百餘人，一年役期人數將逐年增加，四個月軍事訓練人數則逐年減少；二○二九年時，一年制役期徵集人數將達五萬三千六百餘人。

國軍總員額現行為廿一萬五千人，二○二九年時加入義務役五萬三千六百人，國軍總員額將達廿六萬八千六百人。明年兵力總員額目標則為廿二萬四千一百人。

一年制義務役徵集將在二○二九年達高峰，各軍種擬好「擴軍」計畫。憲兵指揮部為強化反斬首與鞏固基礎設施，宣告將從現行五千四百人逐年擴大為一萬五千六百人，在台北增設憲兵營。

現也傳陸軍近期陸續復編執行新訓任務包括步兵一○九、一一七、一○一、一三七、二四九旅等基幹型態的新訓旅，所轄部分步兵營將以義務役兵員編實，戰時執行海岸守備任務；而陸軍部分募兵始終未達標的外島部隊、裝甲旅、機步旅、砲指部等主戰部隊，部分低階專長職缺也規畫以義務役官兵「充實」。

各軍種因應新興武器裝備換裝，都有新增編制、人員的需求。如海軍因應向美國採購的一百套岸置魚叉反艦飛彈系統丶四百枚魚叉飛彈，海鋒大隊將擴編為軍團級的「海軍制海飛彈指揮部」，已向國防部提出人員需求。空軍新採購六十六架F-16V block 70戰機，將在台東成立新戰機聯隊，除原編制留下人員外，空軍已表達另需增員三百八十七人。

國防部曾向立法院報告，二○二九年徵集一年義務役人數達五萬三千六百餘人時，因應義務役薪資提高方案，國軍人員維持費將須增加新台幣一百六十億元。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，在面對中共海空投射能力增加，我國適度擴充兵力，可令攻擊方難以達到三比一的攻守兵力比，提高嚇阻效應。

國家政策研究基金會副研究員揭仲則提醒，國防部應利用義務役軍士官，在若干志願役軍士官的監督下，多編成幾個新訓單位，以緩解未來每年將有四、五萬名一年期義務役役男進入軍中，所可能導致的當兵嚴重塞車問題。