海官三鐵社剛成立 拿下旗津路跑金牌

海軍官校本學期剛成立「三鐵慢跑社」，為了爭取更多今年新入學的學弟妹入社，在校社員昨天（12日）全體自費參加今年首次舉辦的「旗津公益路跑賽」，115年班（升大二）的蕭亦宏同學47分07秒的優秀成績，獲得10.5公里男子挑戰組冠軍。其他參加同學表現的親和有禮、允文允武，也獲得現場民眾的肯定。

海軍官校肯定三鐵慢跑社成立的「首戰」表現，也表示此舉代表學校乃至海軍全體，重視軍士官養成體能教育，彰顯體力即國力、體能即戰力的最佳表現。

雖然海官的三鐵慢跑社剛成立，不過先前就有學生參加類似競賽獲獎的紀錄。例如前年3月7日，海軍官校參加「2021維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」，由正期110年班林宸瑨及士官二專110年班侯冠維、郝松柏參加鐵三角接力，最後以總成績2小時5分45秒技壓群雄，榮獲總排名第一。