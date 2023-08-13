聽新聞
test
0:00 / 0:00

清泉崗航空嘉年華…勇鷹高教機衝場 萬人爭睹

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
空軍雷虎小組昨天展現一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，技巧精湛，現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍雷虎小組昨天展現一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，技巧精湛，現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影

台中清泉崗航空嘉年華昨天登場，一早6點多機場外已湧現車潮，人潮大排長龍步行進入。國軍國造勇鷹高教機首次在中部表演登場，中午有5架衝場震撼表演，空軍少校鍾瀞儀說，勇鷹號為線傳操控，更加靈敏，空中駕馭感佳。

表演於上午9點由5架IDF型戰機衝場開幕，另2000-5型、F-16V型戰機，以及由國軍國造的「勇鷹新式高教機」初次登場，一連串空中展演及地面裝備陳展、三軍儀隊暨空軍軍樂隊表演，吸引上萬民眾大排長龍，機場跑道周圍則有上千名攝影師卡位，捕捉各式戰機翱翔空中的英姿。

陸軍有阿帕契直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與火箭；海軍部分有雄風二、三型飛彈、鋭鳶及紅雀無人機等裝備。營區開放當日上午8時至下午4時，結合近百攤台中市在地特色美食小吃、知名糕餅伴手禮等攤位展售。

高鐵台中站、豐原火車站等地有接駁車協助疏運遊客。

勇鷹 戰機 黑鷹直升機 F-16V 阿帕契 飛彈 高鐵

延伸閱讀

清泉崗基地營區湧逾10萬人！乘車點擠爆怨聲載道 軍方：納入檢討

白宮：不排除在美訓練烏軍駕駛F-16戰機 交付尚須「一陣子」

俄軍空襲主要目標：烏軍的蘇24

圖輯／清泉崗航空嘉年華 國軍主力戰機秀優異飛控性能

相關新聞

清泉崗航空嘉年華…勇鷹高教機衝場 萬人爭睹

台中清泉崗航空嘉年華昨天登場，一早6點多機場外已湧現車潮，人潮大排長龍步行進入。國軍國造勇鷹高教機首次在中部表演登場，中...

清泉崗基地營區湧逾10萬人！乘車點擠爆怨聲載道 軍方：納入檢討

空軍台中清泉崗基地今天舉辦航空嘉年華，民眾擠爆各處接駁車乘車點。軍方表示，截至下午營區湧入逾10萬人次、超乎預期，有20...

圖輯／清泉崗航空嘉年華 國軍主力戰機秀優異飛控性能

空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。

影／今天台中「這條路」不要走 為一睹戰機衝場人龍長2公里

睽違7年，台中空軍清泉崗基地今天舉辦「清泉崗航空嘉年華」活動，清晨6點多已湧現車潮，早上10點多，等候排隊進入清泉崗大門...

基地再開放／翻開基地開放史…交通最讓軍方頭大、回顧戰機驚險瞬間

國內軍事愛好者早就習慣，國軍每年必定挑選幾處基地，進行營區開放活動。過去3年受新冠病毒疫情影響，開放活動取消，今年8月12日，終於在清泉崗空軍基地復辦，自然讓翹首久待的發燒友趨之若鶩，空軍統計，一整天共湧入十萬人次民眾。 國軍基地開放傳統是何時出現？過去到現在的執行方式有什麼不一樣？其間發生過什麼花絮？

美軍售9案延宕影響戰備 立委：台灣權益不該被罔顧

美國對台九大軍售案有許多延遲到貨的情形，立委馬文君今天表示，除了海軍採購的肩射式刺針防空飛彈、與Link-11等戰術資訊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦