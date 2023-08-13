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清泉崗航空嘉年華…勇鷹高教機衝場 萬人爭睹
台中清泉崗航空嘉年華昨天登場，一早6點多機場外已湧現車潮，人潮大排長龍步行進入。國軍國造勇鷹高教機首次在中部表演登場，中午有5架衝場震撼表演，空軍少校鍾瀞儀說，勇鷹號為線傳操控，更加靈敏，空中駕馭感佳。
表演於上午9點由5架IDF型戰機衝場開幕，另2000-5型、F-16V型戰機，以及由國軍國造的「勇鷹新式高教機」初次登場，一連串空中展演及地面裝備陳展、三軍儀隊暨空軍軍樂隊表演，吸引上萬民眾大排長龍，機場跑道周圍則有上千名攝影師卡位，捕捉各式戰機翱翔空中的英姿。
陸軍有阿帕契直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與火箭；海軍部分有雄風二、三型飛彈、鋭鳶及紅雀無人機等裝備。營區開放當日上午8時至下午4時，結合近百攤台中市在地特色美食小吃、知名糕餅伴手禮等攤位展售。
在高鐵台中站、豐原火車站等地有接駁車協助疏運遊客。
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