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美軍售9案延宕影響戰備 立委：台灣權益不該被罔顧

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君認為九大軍購案延宕，影響台灣軍備，政府應要求美方提出補償方案。圖／立委馬文君提供
立委馬文君認為九大軍購案延宕，影響台灣軍備，政府應要求美方提出補償方案。圖／立委馬文君提供

美國對台九大軍售案有許多延遲到貨的情形，立委馬文君今天表示，除了海軍採購的肩射式刺針防空飛彈、與Link-11等戰術資訊傳輸鏈路系統案，是因我國作業疏失或配合建軍需求而延遲以外，其餘都是美方因素，這會影響台灣的戰備整建能力。

馬文君表示，審計部對國防部提出意見，指出對美軍購有「管理未盡妥善，財務管理效能有待提升」，及多項武器裝備等採購有亟需研謀改善的意見。

軍購沒到貨有很多不可抗力因素，因為俄烏戰爭、新冠疫情等等，但是台灣的權益不該被罔顧，若軍售延遲到貨，至少應提出補償的方案。

馬文君說，台灣不畏戰，但不該忽視戰爭風險，假設戰爭真的到來，購買的武器又還沒到貨的話，到那時，武器想送也可能送不進來了。

馬文君 俄烏戰爭 軍售

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